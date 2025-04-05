Almanya’da aşırı sağa destek arttı: AfD muhafazakar partilerle başa baş

AfD, son yapılan anketle, önceki ankete kıyasla %1 oranında bir artış gösterdi ve şimdiye kadar elde ettiği en yüksek sonucu aldı. Buna karşın, Hristiyan Demokratik Birlik (CDU) ve onun Bavarya'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), %2 oranında bir kayıp yaşadı. CDU/CSU bloğu, 23 Şubat'taki parlamento seçimlerinde %28,5'lik bir oy oranı ile birinci sırada yer almıştı ancak son dönemde seçmen desteğini kaybetmeye başladı.

SPD'NİN DURUMU DEĞİŞMEDİ: YEŞİLLER VE SOL PARTİ EŞİT

Merkez-sol SPD, Şubat seçimlerinde yaşadığı %9,3'lük büyük düşüşün ardından bu ankette %16'lık desteğini korumayı başardı. Yeşiller ise %1'lik bir kayıp yaşarken, Sol Parti %1 artış gösterdi ve şu anda %11'lik bir destekle Yeşiller ile başa baş durumda.

AFD VE CDU/CSU'NİN ÖNE ÇIKMASI

AfD'nin son dönemdeki artışı, Almanya'daki aşırı sağcı hareketin güçlendiğini gösteriyor. Bu sonuçlar, Almanya'daki geleneksel siyasi yapıyı sarsacak ve gelecekteki koalisyon hükümetleri için yeni tartışmalar başlatabilir.

PARLAMENTO SEÇİMLERİ: BSW VE FDP PARLAMENTOYA GİREMEYECEK

Eğer Pazar günü bir seçim yapılacak olsa, Özgür Demokratlar (FDP) ve popülist sol parti BSW, %5'lik parlamentoya girme barajını aşamayacak. FDP, seçimde %1'lik bir artışla, BSW ise %1'lik bir düşüşle %4'lük bir destekle kalacak.