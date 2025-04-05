ABD’de gözaltı zulmü! Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirdi

Rümeysa Öztürk ABD Gümrük Muhafızları tarafından gözaltına alınırken (AP)

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pressley, Öztürk'ün avukatlarından aldığı bilgilere dayanarak, "Gerekli astım ilaçlarına ulaşamadı. Bu durum, temel sağlık hakkının ihlalidir. Bu bir ihmal, zulüm ve hem etik hem de yasal bir fiyaskodur." ifadelerini kullandı.

Pressley, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, Öztürk'ün acilen tıbbi bakıma erişiminin sağlanmasını, vizesinin iade edilmesini ve serbest bırakılmasını talep etti. Açıklamasında Massachusetts Senatörleri Elizabeth Warren ve Ed Markey'ye de seslenen Pressley, "Gözaltında geçen her dakika, Öztürk'ün sağlığını ve haklarını daha fazla tehlikeye atıyor." dedi.