ABD'de gözaltı zulmü! Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirdi
ABD'de Filistin’e verdiği destek gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün, gözaltı sürecinde astım ilaçlarına erişemediği için üç kez kriz geçirdiği bildirildi. Mahkeme, Öztürk’ün Vermont eyaletinde yargılanmasına karar verdi.
Massachusetts eyaletinde bulunan Tufts Üniversitesi'nde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftara giderken, maskeli Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra ilk olarak Vermont'ta tutulan Öztürk'ün mahkemesinin burada görülmesine karar verildi.
Kararı veren bölge yargıcı, Öztürk'ün gözaltına alındığı andan itibaren Vermont'ta tutulduğunu ve avukatlarının başvurusunun da burada yapıldığını gerekçe gösterdi.
Yargıç, Öztürk'ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu. Mahkemeye yapılan başvuru sonuçlanana kadar sınır dışı işlemlerinin askıya alınmasına hükmetti.
SAĞLIK HAKKI İHLAL EDİLDİ: ÜÇ ASTIM KRİZİ
Massachusetts'i ABD Kongresi'nde temsil eden Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley, Öztürk'ün Louisiana'daki gözaltı merkezinde ilaçlarına erişemediği için üç kez astım krizi geçirdiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pressley, Öztürk'ün avukatlarından aldığı bilgilere dayanarak, "Gerekli astım ilaçlarına ulaşamadı. Bu durum, temel sağlık hakkının ihlalidir. Bu bir ihmal, zulüm ve hem etik hem de yasal bir fiyaskodur." ifadelerini kullandı.
Pressley, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, Öztürk'ün acilen tıbbi bakıma erişiminin sağlanmasını, vizesinin iade edilmesini ve serbest bırakılmasını talep etti. Açıklamasında Massachusetts Senatörleri Elizabeth Warren ve Ed Markey'ye de seslenen Pressley, "Gözaltında geçen her dakika, Öztürk'ün sağlığını ve haklarını daha fazla tehlikeye atıyor." dedi.
VİZE İPTALİ VE SINIR DIŞI KARARI
Öztürk'ün gözaltına alınmasının ardından ABD Senatörü Marco Rubio, aralarında Öztürk'ün de bulunduğu 300'den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini ve bu kişilerin sınır dışı edileceğini açıkladı. Rubio, bu öğrencileri "Hamas destekçisi" ve "İsrail karşıtı radikaller" olarak nitelendirdi.
Buna karşın, Boston'daki federal yargıç Denise Casper, Öztürk'ün sınır dışı edilmesine yönelik işlemleri durdurma kararı verdi. Öztürk'ün eğitim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etti. Üniversite Rektörü Sunil Kumar, mahkemeye yaptığı açıklamada, bu gözaltının kampüsteki uluslararası topluluğu tedirgin ettiğini ve okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 Temmuz zammı için ilk rakamlar geldi: Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?
- Mis kokulu fırın makarna tarifi: Lezzeti artıracak ince tüyolar!
- Zeka testi: Tilkilerin arasındaki gizli kedi nerede? 1125 kişi denedi, 45'i bulabildi
- Zeka testi: Parktaki gizli aslan yavrusu nerede? 398 kişi denedi, 13'ü 6 saniyede bulabildi.
- İslam Memiş uyardı: Yatırımcı bunu kaçırmasın! Şimdi altın değil onu alma zamanı
- 2025 Nisan ayında en ucuz 20 sıfır otomobil: Togg, Hyundai, Fiat, Kia, Dacia, Opel, BYD
- Halkbank ve Ziraat Bankası 35 bin TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu yayımlandı!
- Kokusuna aldanmayın! Her sabah 1 yeşil soğan yemenin vücuda 8 şaşırtıcı etkisi
- 4 Nisan 2025 Cuma hutbesi konusu belli oldu! Cuma hutbesi konusu ve tam metni
- Hayatın en zorlu anlarında bile yılmıyor! Her engele göğüs geren burçlar
- Kivi kabuklarını atmayın yiyin! Şaşırtıcı faydalarını keşfedin
- Kan şekerini yükseltmeyen meyveler: Glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve