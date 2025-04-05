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ABD'de gözaltı zulmü! Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.04.2025 09:03 Güncelleme: 05.04.2025 09:39
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ABD’de gözaltı zulmü! Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirdi

ABD'de Filistin’e verdiği destek gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün, gözaltı sürecinde astım ilaçlarına erişemediği için üç kez kriz geçirdiği bildirildi. Mahkeme, Öztürk’ün Vermont eyaletinde yargılanmasına karar verdi.

Massachusetts eyaletinde bulunan Tufts Üniversitesi'nde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftara giderken, maskeli Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra ilk olarak Vermont'ta tutulan Öztürk'ün mahkemesinin burada görülmesine karar verildi.

Kararı veren bölge yargıcı, Öztürk'ün gözaltına alındığı andan itibaren Vermont'ta tutulduğunu ve avukatlarının başvurusunun da burada yapıldığını gerekçe gösterdi.

Rümeysa Öztürk ABD Gümrük Muhafızları tarafından gözaltına alınırken (AP)Rümeysa Öztürk ABD Gümrük Muhafızları tarafından gözaltına alınırken (AP)

Yargıç, Öztürk'ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu. Mahkemeye yapılan başvuru sonuçlanana kadar sınır dışı işlemlerinin askıya alınmasına hükmetti.

SAĞLIK HAKKI İHLAL EDİLDİ: ÜÇ ASTIM KRİZİ

Massachusetts'i ABD Kongresi'nde temsil eden Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley, Öztürk'ün Louisiana'daki gözaltı merkezinde ilaçlarına erişemediği için üç kez astım krizi geçirdiğini duyurdu.

Rümeysa Öztürk ABD Gümrük Muhafızları tarafından gözaltına alınırken (AP)Rümeysa Öztürk ABD Gümrük Muhafızları tarafından gözaltına alınırken (AP)

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pressley, Öztürk'ün avukatlarından aldığı bilgilere dayanarak, "Gerekli astım ilaçlarına ulaşamadı. Bu durum, temel sağlık hakkının ihlalidir. Bu bir ihmal, zulüm ve hem etik hem de yasal bir fiyaskodur." ifadelerini kullandı.

Pressley, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, Öztürk'ün acilen tıbbi bakıma erişiminin sağlanmasını, vizesinin iade edilmesini ve serbest bırakılmasını talep etti. Açıklamasında Massachusetts Senatörleri Elizabeth Warren ve Ed Markey'ye de seslenen Pressley, "Gözaltında geçen her dakika, Öztürk'ün sağlığını ve haklarını daha fazla tehlikeye atıyor." dedi.

Rümeysa Öztürk ABD Gümrük Muhafızları tarafından gözaltına alınırken (AP)Rümeysa Öztürk ABD Gümrük Muhafızları tarafından gözaltına alınırken (AP)

VİZE İPTALİ VE SINIR DIŞI KARARI

Öztürk'ün gözaltına alınmasının ardından ABD Senatörü Marco Rubio, aralarında Öztürk'ün de bulunduğu 300'den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini ve bu kişilerin sınır dışı edileceğini açıkladı. Rubio, bu öğrencileri "Hamas destekçisi" ve "İsrail karşıtı radikaller" olarak nitelendirdi.

Rümeysa Öztürk ABD Gümrük Muhafızları tarafından gözaltına alınırken (AP)Rümeysa Öztürk ABD Gümrük Muhafızları tarafından gözaltına alınırken (AP)

Buna karşın, Boston'daki federal yargıç Denise Casper, Öztürk'ün sınır dışı edilmesine yönelik işlemleri durdurma kararı verdi. Öztürk'ün eğitim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etti. Üniversite Rektörü Sunil Kumar, mahkemeye yaptığı açıklamada, bu gözaltının kampüsteki uluslararası topluluğu tedirgin ettiğini ve okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirtti.

Rümeysa Öztürk’ün gözaltında yeni detaylar!Rümeysa Öztürk’ün gözaltında yeni detaylar!
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ABD’de gözaltı zulmü! Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirdi ABD’de gözaltı zulmü! Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirdi ABD’de gözaltı zulmü! Rümeysa Öztürk 3 kez astım krizi geçirdi
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