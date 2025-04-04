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ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Haugh görevden alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.04.2025 08:07
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ABD’de Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Haugh görevden alındı

ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı direktörü olarak görev yapan General Tim Haugh görevinden alındı. ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Senatör Mark Warner ise görevden almalara tepki gösterdi.

ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü General Tim Haugh'un görevden alındığı bildirildi.

Washington Post'un ismi paylaşılmayan 3 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Haugh ile yardımcısı Wendy Noble görevlerinden alındı.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Senatör Mark Warner, söz konusu görevden alma kararlarına tepki gösterdi.

Warner, "ABD'nin benzeri görülmemiş siber tehditlerle karşı karşıya olduğu bir zamanda, (Haugh'u) kovmak Amerikalıları nasıl daha güvende kılacak?" dedi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, aşırı sağcı aktivist Laura Loomer ile Oval Ofis'te görüşmesinin, görevden alma kararında etkili olduğu aktarıldı.

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ABD’de Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Haugh görevden alındı ABD’de Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Haugh görevden alındı ABD’de Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Haugh görevden alındı
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