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Katil İsrail'den Lübnan'a saldırı: Aynı aileden 3 kişi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.04.2025 05:28
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Katil İsrail’den Lübnan’a saldırı: Aynı aileden 3 kişi öldü

Siyonist rejimi Lübnan'ın Sayda kentindeki bir binadaki daireye saldırı düzenledi. Yaşanan katliamda aynı aileden olan baba, kızı ve oğlu hayatını kaybetti.

Lübnan'ın Sayda kentinde İsrail ordusu tarafından bir binadaki dairelerden biri hedef alındı. Hava saldırısının ardından dairede yangın çıktı.

Söz konusu saldırıda aynı aileden baba, kızı ve oğlu yaşamını yitirdi. Bu arada, Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, hedef alınan dairede bir Cemaati İslamiyye yetkilisinin yaşadığını iddia etti.

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Katil İsrail’den Lübnan’a saldırı: Aynı aileden 3 kişi öldü Katil İsrail’den Lübnan’a saldırı: Aynı aileden 3 kişi öldü Katil İsrail’den Lübnan’a saldırı: Aynı aileden 3 kişi öldü
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