Gazze'de 15 sağlıkçının öldürülmesine Finlandiya'dan kınama
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırılarda Filistin Kızılayı ve UNRWA bünyesinde çalışan 15 sağlık görevlisinin öldürülmesine ilişkin tepkiler sürüyor. Finlandiya hükümeti yaşanan saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından İsrail'in son saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, Gazze'de Filistin Kızılayı personeli, sivil savunma görevlisi ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının öldürülmesi şiddetle kınandı.
İnsani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuk kapsamında açıkça yasaklandığı belirtilen açıklamada, olayın soruşturulması ve sorumlularından hesap sorulması talep edildi.
Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusunun öldürdüğü Filistin Kızılayı bünyesinde görevli 8 sağlık çalışanı, 6 sivil savunma görevlisi ve 1 UNRWA çalışanının cesedine ulaşılmıştı.