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Somali'de terör örgütleri DEAŞ ve Eş-Şebab ile mücadele için komite kuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.04.2025 05:03
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Somali’de terör örgütleri DEAŞ ve Eş-Şebab ile mücadele için komite kuruldu

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, terör örgütü Eş-Şebab ve DEAŞ'la mücadele kapsamında 7 kişiden oluşan bir ulusal komite kurulduğunu duyurdu.

Başbakan Barre, Bakanlar Kurulu haftalık toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ülkenin güvenlik operasyonlarını hızlandırmak ve desteklemek için ulusal bir komitenin kurulduğunu açıkladı.

Barre, komitenin başkanlığına Başbakan Yardımcısı Abdisalan Abdi Ali'yi görevlendirdiklerini anlattı.

Eş-Şebab terör örgütü, Somali'nin orta ve güney bölgelerinde terör faaliyetleri gösterirken, DEAŞ terör örgütü de Puntland eyaletinde yoğun operasyonlar yürütüyor.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un 2022'de Cumhurbaşkanlığa seçilmesinin ardından, ülke genelinde terör örgütlerine karşı kapsamlı operasyonlar başlatılmıştı.

Bu yeni ulusal komitenin kurulmasıyla mücadeleye daha güçlü bir destek sağlanması hedefleniyor.

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Somali’de terör örgütleri DEAŞ ve Eş-Şebab ile mücadele için komite kuruldu Somali’de terör örgütleri DEAŞ ve Eş-Şebab ile mücadele için komite kuruldu Somali’de terör örgütleri DEAŞ ve Eş-Şebab ile mücadele için komite kuruldu
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