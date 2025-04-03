ABD'den Yemen'in doğusuna hava saldırısı: 1 ölü 1 yaralı
ABD'nin Yemen'de başlattığı saldırılarda sonrasında bölgeden bombardıman haberleri ve can kayıpları gelmeye devam ediyor. Son olarak Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü açıkladı.
Husilere ait el-Mesira televizyon kanalının haberine göre, ABD ordusunun Yemen'nin doğusunda yer alan Hübeyde kentinin Ras İsa bölgesine hava saldırılarında, 1 kişinin öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.
YEMEN'E HAVA SALDIRILARI
Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.