Rusya’da bombardıman uçağı düştü: 1 ölü

Sibirya bölgesinde yer alan Irkutsk'ta Rus ordusuna ait bir uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi. Olayda Tu22M3 tipi uçağın düşmesine ilişkin rutin bir uçuş sırasında teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü belirtirken arıza nedenine ilişkin bilgi henüz verilmedi.

YERLEŞİM YERLERİ ZARAR GÖRMEDİ

Uçakta bulunan 4 mürettebattan 1'i hayatını kaybetti. Yetkililer, uçağın rutin bir uçuş sırasında teknik bir arıza sonucu Buret köyü yakınlarına düştüğünü aktararak, kazada yerleşim yerlerinin zarar görmediğini açıkladı. Kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.