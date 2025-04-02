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Ürdün'den İsrail'e kınama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.04.2025 21:07
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Ürdün’den İsrail’e kınama

Ürdün, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait kliniği bombalamasına tepki gösterdi. İsrail'in UNRWA kliniğine düzenlediği saldırıyla 'Filistin halkını uluslararası toplum tarafından tanınan temel hak ve hizmetlerden açıkça mahrum bırakmaya çalıştığı' vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in UNRWA'a ait kliniği bombalamasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, Filistinlilerin geri dönüş ve tazminat haklarını tanıması sebebiyle UNRWA'nın İsrail tarafından hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in UNRWA kliniğine düzenlediği saldırıyla "Filistin halkını uluslararası toplum tarafından tanınan temel hak ve hizmetlerden açıkça mahrum bırakmaya çalıştığı" vurgulandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı klinikte 16'sı çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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Ürdün’den İsrail’e kınama Ürdün’den İsrail’e kınama Ürdün’den İsrail’e kınama
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