02 Nisan 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari hastaneye kaldırıldı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.04.2025 10:25
ABONE OL
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari hastaneye kaldırıldı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yüksek ateş nedeniyle Karaçi'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Zerdari'nin tedavi altında olduğu ve doktorların sağlık durumunu değerlendirdiği belirtildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, sağlığının kötüleşmesi nedeniyle Karaçi kentindeki hastanede tedavi altına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre Zerdari, yüksek ateş nedeniyle kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Pakistan Halk Partisi (PPP) kaynakları, Zerdari'nin tedavi edildiğini ve doktorların da sağlık durumunu değerlendirmek için gerekli tıbbi testleri gerçekleştirdiğini aktardı.

Hastaneye izinsiz girişler kısıtlanırken, yerleşke etrafında kolluk kuvvetlerinin konuşlandırıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari hastaneye kaldırıldı Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari hastaneye kaldırıldı Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari hastaneye kaldırıldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör