Çin’den Tayvan hamlesi: Askeri tatbikat devam ediyor

Çin'in Tayvan'daki tatbikatı sürüyor. (AFP)



Çin ordusu bu gün Tayvan Boğazı'nın orta ve güney bölgelerinde bir tatbikatın başladığını duyurmuştu. Tatbikatın, bölge kontrolü ve blokajına odaklanacağı ve kilit hedeflere atış talimleri yapılacağı aktarılmıştı.



Tatbikata "Strait Thunder 2025/A" adı verildiği bildirilmişti.



ADA ÇEVRESİNDE 76 HAVA ARACI VE 19 GEMİ GÖRÜLDÜ



Tayvan Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 76 askeri hava aracı ve 19 geminin görüldüğünü bildirdi.



Açıklamada, hava araçlarından 37'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.



Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 15 savaş gemisi ile Çin sahil güvenliğine ait olduğu tahmin edilen 4 "resmi geminin" de tespit edildiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.