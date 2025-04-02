İsrailli Bakan ve siyonistlerden Mescid-i Aksa’ya baskın

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, aşırılık yanlısı İsraillilerle birlikte gelen Ben-Gvir, polisin sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriş yaptı.



Meğaribe kapısından gruplar halinde giriş yapan İsrailliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda Talmut ayini yaptı.



Ben-Gvir'in ofisi de ayrıntılara değinmeksizin Aksa'ya baskın yapıldığını doğruladı.

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