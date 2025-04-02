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İsrailli Bakan ve siyonistlerden Mescid-i Aksa'ya baskın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.04.2025 13:18
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İsrailli Bakan ve siyonistlerden Mescid-i Aksa’ya baskın

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve beraberindeki işgalci İsrailliler, sıkı güvenlik tedbirleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, aşırılık yanlısı İsraillilerle birlikte gelen Ben-Gvir, polisin sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriş yaptı.

Meğaribe kapısından gruplar halinde giriş yapan İsrailliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda Talmut ayini yaptı.

Ben-Gvir'in ofisi de ayrıntılara değinmeksizin Aksa'ya baskın yapıldığını doğruladı.

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İsrailli Bakan ve siyonistlerden Mescid-i Aksa’ya baskın İsrailli Bakan ve siyonistlerden Mescid-i Aksa’ya baskın İsrailli Bakan ve siyonistlerden Mescid-i Aksa’ya baskın
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