İsrailli Bakan ve siyonistlerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve beraberindeki işgalci İsrailliler, sıkı güvenlik tedbirleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, aşırılık yanlısı İsraillilerle birlikte gelen Ben-Gvir, polisin sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriş yaptı.
Meğaribe kapısından gruplar halinde giriş yapan İsrailliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda Talmut ayini yaptı.
Ben-Gvir'in ofisi de ayrıntılara değinmeksizin Aksa'ya baskın yapıldığını doğruladı.