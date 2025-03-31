İşgal devletinde çatlak! Maliye Bakanı Smotrich istifa etti

İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, katil Netanyahu'ya yazdığı mektupta bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Smotrich'in sözcüsü, bu adımın milliyetçi-dindar Yahudi Gücü Partisi Başkanı Itamar Ben Gvir'in hükümete dönmesinin ardından daha fazla bakanlık görevine atanması talebine karşı bir protesto olduğunu söyledi.