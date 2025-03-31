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İşgal devletinde çatlak! Maliye Bakanı Smotrich istifa etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 23:49 Güncelleme: 01.04.2025 00:14
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İşgal devletinde çatlak! Maliye Bakanı Smotrich istifa etti

Terör devleti İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, katil Netanyahu'ya yazdığı mektupta bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, katil Netanyahu'ya yazdığı mektupta bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Smotrich'in sözcüsü, bu adımın milliyetçi-dindar Yahudi Gücü Partisi Başkanı Itamar Ben Gvir'in hükümete dönmesinin ardından daha fazla bakanlık görevine atanması talebine karşı bir protesto olduğunu söyledi.

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İşgal devletinde çatlak! Maliye Bakanı Smotrich istifa etti İşgal devletinde çatlak! Maliye Bakanı Smotrich istifa etti İşgal devletinde çatlak! Maliye Bakanı Smotrich istifa etti
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