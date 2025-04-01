AB'den "Suriye'de kurulan yeni kabineden memnunuz" mesajı!

AB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'de yeni geçiş hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki muazzam zorlukların üstesinden gelmek için yeni hükümetle etkileşime girmeye hazırız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada yeni hükümetin barışçıl ve kapsayıcı bir geçişe yönelik taahhütlerine saygı göstermesi gerektiği hatırlatılarak, AB'nin Suriye halkının yanında duracağı, bu şartlarda geçiş sürecine olan kararlı desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Bu bağlamda, 25 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı tarafından başlatılan sürecin önemli rol oynayacağının belirtildiği açıklamada, "Ayrıca tüm dış aktörlerin Suriye'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı duyması da esastır. AB, istikrarını ve barışçıl ve kapsayıcı bir siyasi geçiş umutlarını baltalamaya yönelik her türlü girişimi kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

30 Mart'ta Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlenmişti.