Trump'tan yatırım hamlesi! Yeni ofis kurulması için çalışmalar başladı
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yatırımları hızlandırmak amacıyla yeni bir ofis kurulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek ofisin 1 milyar doların üzerindeki yatırımları kolaylaştırması ve hızlandırması bekleniyor.
ABD Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek yeni ofisin şirketleri büyük yatırımlar yapmaya teşvik etmek için düzenleyici yükleri azaltacağı, izin süreçlerini hızlandıracağı, farklı kurumlar arasında yatırımcı sorunlarına yönelik koordinasyonu sağlayacağı, ulusal kaynaklara erişimi artıracağı, ulusal laboratuvarlarla işbirliğini kolaylaştıracağı aktarılan açıklamada, eyalet yönetimleri ve ekonomik kalkınma organizasyonlarıyla da çalışacağı kaydedildi.
BİDEN'A GÖNDERME
Açıklamada, ofisin, yerli yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde başlatılan CHIPS Program Ofisini yöneteceği, vergi mükellefleri için daha avantajlı anlaşmalar müzakere ederek "önceki yönetimden daha iyi" anlaşmalar sağlamayı hedefleyeceği ifade edildi.
Ofisin, süreçleri daha verimli hale getirerek yerli ve yabancı yatırımları çekeceğine işaret edilen açıklamada, ABD'yi büyük ölçekli yatırımlar için en cazip destinasyon haline getireceği vurgulandı.
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