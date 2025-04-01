Trump’tan yatırım hamlesi! Yeni ofis kurulması için çalışmalar başladı

ABD Başkanı Donald Trump ve 46. ABD Başkanı Joe Biden (Reuters)

BİDEN'A GÖNDERME

Açıklamada, ofisin, yerli yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde başlatılan CHIPS Program Ofisini yöneteceği, vergi mükellefleri için daha avantajlı anlaşmalar müzakere ederek "önceki yönetimden daha iyi" anlaşmalar sağlamayı hedefleyeceği ifade edildi.

Ofisin, süreçleri daha verimli hale getirerek yerli ve yabancı yatırımları çekeceğine işaret edilen açıklamada, ABD'yi büyük ölçekli yatırımlar için en cazip destinasyon haline getireceği vurgulandı.