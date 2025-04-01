01 Nisan 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Trump'tan yatırım hamlesi! Yeni ofis kurulması için çalışmalar başladı

Trump'tan yatırım hamlesi! Yeni ofis kurulması için çalışmalar başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.04.2025 02:58
ABONE OL
Trump’tan yatırım hamlesi! Yeni ofis kurulması için çalışmalar başladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yatırımları hızlandırmak amacıyla yeni bir ofis kurulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek ofisin 1 milyar doların üzerindeki yatırımları kolaylaştırması ve hızlandırması bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek yeni ofisin şirketleri büyük yatırımlar yapmaya teşvik etmek için düzenleyici yükleri azaltacağı, izin süreçlerini hızlandıracağı, farklı kurumlar arasında yatırımcı sorunlarına yönelik koordinasyonu sağlayacağı, ulusal kaynaklara erişimi artıracağı, ulusal laboratuvarlarla işbirliğini kolaylaştıracağı aktarılan açıklamada, eyalet yönetimleri ve ekonomik kalkınma organizasyonlarıyla da çalışacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve 46. ABD Başkanı Joe Biden (Reuters) ABD Başkanı Donald Trump ve 46. ABD Başkanı Joe Biden (Reuters)

BİDEN'A GÖNDERME

Açıklamada, ofisin, yerli yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde başlatılan CHIPS Program Ofisini yöneteceği, vergi mükellefleri için daha avantajlı anlaşmalar müzakere ederek "önceki yönetimden daha iyi" anlaşmalar sağlamayı hedefleyeceği ifade edildi.

Ofisin, süreçleri daha verimli hale getirerek yerli ve yabancı yatırımları çekeceğine işaret edilen açıklamada, ABD'yi büyük ölçekli yatırımlar için en cazip destinasyon haline getireceği vurgulandı.

İran’dan ABD’ye nükleer silah tehdidiİran’dan ABD’ye nükleer silah tehdidi İRAN'DAN ABD'YE NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’tan yatırım hamlesi! Yeni ofis kurulması için çalışmalar başladı Trump’tan yatırım hamlesi! Yeni ofis kurulması için çalışmalar başladı Trump’tan yatırım hamlesi! Yeni ofis kurulması için çalışmalar başladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör