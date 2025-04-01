Çin'den ABD'ye "yaptırım" tepkisi: İç işlerimize müdahale...

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, konuya ilişkin Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. ABD'nin Çinli yetkililere uyguladığı yaptırımı kınayan Guo, söz konusu uygulamanın "temelsiz" ve "gayrimeşru" olduğunu ifade ederek Çin'in iç işlerine müdahale anlamına geldiğini ileri sürdü.

"VAKALAR BAĞIMSIZ VE ADİL ELE ALINIYOR"

Hong Kong polisinin tedbir uyguladığı kişileri Hong Kong'dan kaçan "Çin karşıtı isyancılar" olarak niteleyen Sözcü Guo, bölgenin yargı otoritelerinin ulusal güvenlik vakalarını kanuna uygun olarak bağımsız ve adil şekilde ele aldığını belirtti.

KARŞI TEDBİRLER ALINACAK!

Guo, ABD'yi, Çin merkezi hükümeti ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi hükümetinin ulusal güvenliği koruma çabalarını karalamaya çalışmakla suçlayarak yaptırım kararını kınadıklarını ve kararlı karşı tedbirler alacaklarını ifade etti.

ABD'NİN ÇİNLİ YETKİLİLERE YAPTIRIM KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Hong Kong Özel İdari Bölgesi Adalet Bakanı Paul Lam, Hong Kong Emniyet Müdürü Raymond Siu ve Hong Kong Ulusal Güvenliği Koruma Dairesi Başkanı Dong Cingvey'in de bulunduğu 6 yetkiliye ekonomik yaptırım kararı almıştı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULACAK

Söz konusu yetkililerin, aralarında bir ABD vatandaşı ve ABD'de yaşayan 4 kişi olmak üzere 19 "demokrasi yanlısı" aktivisti susturmak için Hong Kong'un ulusal güvenlik yasalarını "sınır ötesinde uyguladığı" iddia edilmişti.

Yaptırım kapsamında söz konusu yetkililerin ABD'deki mal varlıklarına el konulacağı belirtilmişti.