Siyonist rejim 10 günde 322 çocuğu öldürdü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozmasının ardından "yoğun bombardıman ve kara operasyonu" nedeniyle 10 günde 322 çocuğun öldürüldüğünü, 609 çocuğun da yaralandığını bildirdi.

Yoğun ve ayrım gözetmeksizin yapılan bombalamaların yanı sıra Gazze'ye insani yardımların tamamen durdurulmuş olmasının, özellikle çocuklar olmak üzere Gazze sivillerini ciddi riske soktuğu vurgulanan açıklamada, temel ihtiyaçların sağlanmaması halinde çocuk ölümlerinin artacağı uyarısında bulunuldu.

Günlük olarak 100'den fazla çocuğun öldürüldüğüne veya yaralandığına dikkat çekilen açıklamada, çocukların çoğunun yerinden edildiği ve derme çatma çadırlar ile yıkık evlerde kaldığı ifade edildi.

19 AYDA 15 BİNDEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, ateşkesin bozulmasının ardından çocukların yeniden ölümcül şiddet sarmalına itilmiş olduğuna dikkati çekerek, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Gazze'de son 19 ayda 15 binden fazla çocuğun öldürüldüğü ve 34 binden fazla çocuğun yaralandığı bildirilen açıklamada, 1 milyon çocuğun da temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde yerinden edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, insani yardım örgütlerinin çocukları desteklemek için durmadan çalıştığı belirtilirken, onların da saldırıya uğradığına dikkat çekildi.

"DÜNYA, ÇOCUKLARIN ÖLMESİ VE ACI ÇEKMESİNE İZİN VERMEMELİ"

Tüm risklere rağmen UNICEF'in çocuklara ve ailelerine hayat kurtarıcı yardım ve koruma sağlamaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, hasta ve yaralı çocukların acilen tahliyesine izin verilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası hukukun uygulanması ve şiddetin sonlanması için etkisi olan ülkelere nüfuzlarını kullanma çağrısı yapılarak, "Dünya, çocukların ölmesi ve acı çekmesine izin vermemeli." ifadesi kullanıldı.

SİYONİST REJİMİ, GAZZE'YE SALDIRILARINI ŞİDDETLENDİRDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1001'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 359'u aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 357'ye, yaralıların sayısı ise 114 bin 400'e yükseldi.



