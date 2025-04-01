İsrail işgal güçlerinden yeni ilhak! "Gazze'nin kuzeyini boşaltın"

İsrail işgal Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde yaşayan Filistinlilere, saldırı öncesi bulundukları bölgeleri terk etmeleri ve sığınma merkezilerine geçmeleri" uyarısında bulundu.



Adraee, "Beyt Hanun, Meşru Beyt Lahiya ve Şeyh Zayid bölgeleri ile Tel ez-Zater ve El-Menşiye mahallerindeki tüm Gazze sakinlerine yeni bir uyarı. Güvenliğiniz için derhal batıya doğru, Gazze kentindeki sığınma merkezlerine doğru geçmelisiniz." ifadesini kullandı.



Bölgeye yönelik daha önce birçok kez uyarı yapıldığını belirten ve bunun saldırı öncesinde son uyarı olduğu tehdidinde bulunan Adraee, bu bölgelerden roket atıldığını öne sürdü.



GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ 2,3 MİLYON FİLİSTİNLİNİN YÜZDE 90'I YERİNDEN EDİLMİŞTİ



İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında da Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı.



Birleşmiş Milletler'in paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı, en az bir kere yerinden edildi.



İsrail ordusu, 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

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