Alman Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Kiev’e destek ziyareti

Alman Haber Ajansı'nın haberine göre güvenlik nedeniyle daha önce duyurulmayan Ukrayna ziyareti kapsamında Baerbock, Kiev'e ulaştı.



Baerbock, ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile Rusya arasındaki çıkmaz nedeniyle Avrupalıların kayıtsız şartsız Ukrayna'nın yanında olduğunu göstermesinin önemli olduğunu belirtti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planının başarısız olduğunu ve yalnızca Ukrayna'yı değil, aynı zamanda Rusya'yı da kazanamayacağı acımasız bir savaşa sürüklediğini ifade eden Baerbock, Ukrayna'daki insanların bağımsızlık ve demokrasiyi dördüncü savaş yılında da savunduğunu kaydetti.

BAERBOCK PUTİN'İ HEDEF ALDI



Baerbock, Ukrayna'daki insanların barışa özlem duyduklarını vurgulayarak, "Ukrayna ateşkese hazırdır. Zamana oynayan, barış istemeyen ve uluslararası hukuku ihlal ederek saldırganlık savaşını sürdüren Putin'dir." ifadesini kullandı.



Putin'in müzakereye istekliymiş gibi davrandığını ancak hedeflerinden şaşmadığını belirten Baerbock, "Putin ve yandaşları tarafından kandırılmamalıyız. Barış izlenimi vermek barış değildir." değerlendirmesinde bulundu.

TARİH VERDİ: UKRAYNA'YA 8,25 MİLYOR AVROLUK DESTEK



Baerbock, NATO dışişleri bakanları toplantısında Amerikan tarafına Putin'in oyalama taktiklerinin kabul edilmemesi gerektiğini açıkça ifade edeceklerine işaret etti.



Almanya'da kurulacak yeni hükümetin de Ukrayna'yı destekleyemeye devam edeceğini aktaran Baerbock, Almanya'nın 2029'a kadar Ukrayna'ya 8,25 milyar avroluk askeri destek vereceğini ifade etti.



Baerbock, bugün de insani yardım ve istikrarı fonları kapsamında Ukrayna'ya 130 milyon avroluk yardım sağlanacağı bilgisini paylaştı.



Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Almanya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) giden reform yolunda Ukrayna'nın yanında olacağını vurguladı.