01 Nisan 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Malezya'da korkutan yangın: 112 kişi yaralandı

Malezya'da korkutan yangın: 112 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.04.2025 12:33
ABONE OL
Malezya’da korkutan yangın: 112 kişi yaralandı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, doğal gaz boru hattında kaçak nedeniyle çıkan yangında 112 kişinin yaralandığı, 47 evin hasar gördüğü bildirildi.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, başkentin Putra Heights bölgesindeki boru hattında gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı.

Selangor Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Mohd Zaini Abu Hassan, yangın nedeniyle 112 kişinin yaralandığını belirtti.

Hassan, 47 evin yangında hasar gördüğünü aktardı.

Yerel medyadaki haberlerde, sabah erken saatlerde gaz kaçağı nedeniyle boru hattında meydana gelen yangında alevlerin 500 metreye ulaştığı ve birkaç kilometre uzaklıktan görünür olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde müdahalelerine devam ettiği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Malezya’da korkutan yangın: 112 kişi yaralandı Malezya’da korkutan yangın: 112 kişi yaralandı Malezya’da korkutan yangın: 112 kişi yaralandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör