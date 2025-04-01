Malezya’da korkutan yangın: 112 kişi yaralandı

Malay Mail gazetesinin haberine göre, başkentin Putra Heights bölgesindeki boru hattında gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı.



Selangor Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Mohd Zaini Abu Hassan, yangın nedeniyle 112 kişinin yaralandığını belirtti.



Hassan, 47 evin yangında hasar gördüğünü aktardı.



Yerel medyadaki haberlerde, sabah erken saatlerde gaz kaçağı nedeniyle boru hattında meydana gelen yangında alevlerin 500 metreye ulaştığı ve birkaç kilometre uzaklıktan görünür olduğu belirtildi.



İtfaiye ekiplerinin olay yerinde müdahalelerine devam ettiği kaydedildi.

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