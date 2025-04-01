Komşunun zararı büyük! Yunanistan’da şiddetli yağış

. Paros'ta, şiddetli yağışın neden olduğu selde, çok sayıda araç sular altında kaldı ve geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Araç trafiğinin yasaklandığı Paros'ta selde mahsur kalan 13 kişi kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildi. (AA)



Halkidiki Yarımadası'nda ise fındık büyüklüğündeki dolu ve şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

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