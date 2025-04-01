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Komşunun zararı büyük! Yunanistan'da şiddetli yağış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.04.2025 16:43
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Komşunun zararı büyük! Yunanistan’da şiddetli yağış

Yunanistan'da şiddetli yağışlar, geniş çaplı maddi zarara neden oldu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin aktardığı bilgilere göre, dün özellikle Kiklad Adaları'nda görülen şiddetli yağış, bugün Orta Makedonya, Halkidiki, Girit Adası, Sakız Adası ve Oniki Adalar gibi bölgelerde de etkili oldu.

Yunanistan'da şiddetli yağış Kiklad Adaları'nda sel ve maddi hasara neden oldu. (AA)Yunanistan'da şiddetli yağış Kiklad Adaları'nda sel ve maddi hasara neden oldu. (AA)

Yağış nedeniyle sel oluşan yollarda onlarca araç mahsur kaldı. Bu bölgelerde sel nedeniyle geniş çaplı maddi zarar oluştu.

Oniki Adalar'da, Sivil Koruma Biriminden vatandaşların cep telefonlarına, çarşamba akşamına kadar dikkatli olmaları yönünde uyarı mesajı gönderildi.

. Paros'ta, şiddetli yağışın neden olduğu selde, çok sayıda araç sular altında kaldı ve geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Araç trafiğinin yasaklandığı Paros'ta selde mahsur kalan 13 kişi kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildi. (AA). Paros'ta, şiddetli yağışın neden olduğu selde, çok sayıda araç sular altında kaldı ve geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Araç trafiğinin yasaklandığı Paros'ta selde mahsur kalan 13 kişi kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildi. (AA)

Halkidiki Yarımadası'nda ise fındık büyüklüğündeki dolu ve şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

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Komşunun zararı büyük! Yunanistan’da şiddetli yağış Komşunun zararı büyük! Yunanistan’da şiddetli yağış Komşunun zararı büyük! Yunanistan’da şiddetli yağış
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