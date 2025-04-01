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Japonya’da mega deprem uyarısı! 298 bin kişinin ölümüne neden olabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.04.2025 12:47
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Japonya’da mega deprem uyarısı! 298 bin kişinin ölümüne neden olabilir

2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında nükleer faciaya sahne olan Japonya’da hükümet yeni bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda meydana gelebilecek 9 büyüklüğündeki bir depremin 298 bin kişinin ölümüne neden olabileceği belirtildi.

2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında nükleer faciaya sahne olan Japonya'da hükümetin uzmanlara hazırlattığı bir rapor, yeni bir "mega depremin" daha büyük yıkıma yol açabileceğini ortaya koydu.

Japonya’da ʺmega depremʺ endişesi (AA)Japonya’da ʺmega depremʺ endişesi (AA)

Japonya Kabine Ofisi tarafından yayınlanan raporda, Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda büyüklüğü 9'u bulan bir depremin meydana gelebileceği hatırlatılarak, bunun yüksekliği 10 ila 30 metre arasında değişen tsunami dalgalarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Japonya’da ʺmega depremʺ endişesi (Reuters)Japonya’da ʺmega depremʺ endişesi (Reuters)

Depremin kışın ve gece saatlerinde meydana gelmesi halinde ölü sayısının 298 bini bulabileceği aktarılırken, ölümlerin çoğunun tsunami nedeniyle meydana geleceği vurgulandı. Böyle bir senaryonun 2.35 milyon binanın yıkılması ve ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ine eşit 1.23 milyon kişinin tahliyesi ile sonuçlanabileceği, ayrıca 270,3 trilyon yenlik (yaklaşık 1.81 trilyon dolar) ekonomik zarar meydana gelebileceği kaydedildi.

Japonya’da ʺmega depremʺ endişesi (AA)Japonya’da ʺmega depremʺ endişesi (AA)

30 YIL İÇİNDE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENİYOR
Dünya'nın en sismik ülkelerinden biri olan Japonya'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında uzanan Nankai Çukuru'nda gelecek 30 yıl içinde 8 ila 9 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimalinin yaklaşık yüzde 80 olduğu biliniyor.

Japonya’da mega deprem uyarısı! 298 bin kişinin ölümüne neden olabilir

Böyle bir "mega depremin" büyük bir yıkıma yol açabileceğinden endişe edilirken, uzmanlar alınacak önlemlerin can ve mal kaybını azaltabileceğini belirtiyor.

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