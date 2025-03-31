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Skandal "Katargate" soruşturmasında Netanyahu ifade verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.03.2025 22:45 Güncelleme: 31.03.2025 22:46
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Skandal Katargate soruşturmasında Netanyahu ifade verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yıllar önce Katar'dan para aldığı Katargate skandalına ilişkin ifadeye çağrıldı. Netanyahu, Başbakanlık Ofisi'nde soruları yanıtlarken soruşturmayı 'siyasi av' olarak nitelendirdi. İfadesinin ardından video mesaj yayımlayan katil Bibi, Feldstein ile Urich'in tutuklanmasını ve kendisinin ifadesinin alınmasını eleştirdi.

Netanyahu'nun Katar'dan 2012'de 15 milyon dolar, 2018'de 50 milyon dolar aldığı iddiaları üzerine Katargate soruşturması başlatılmıştı. İddialara göre Siyonist rejiminin Katar hükümetinden para akladığına dair yeni bilgiler yer alırken Netanyahu hükümetinde bu durum krize neden olmuştu.

Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Netanyahu'nun danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı belirtilmişti. İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Feldstein'a para aktardığını söylediği ses kaydı İsrail devlet televizyonunda yayınlanmış, Feldstein de Bilger'in iddiasının doğru olduğunu kabul etmişti.

İFADESİ ALINDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yakın çalışma arkadaşlarının Katar'dan para aldığı iddialarına dayanan ve "Katargate" olarak adlandırılan olaya ilişkin ifadeye çağırıldı. İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, sözcüsü Eliezer Feldstein ve danışmanı Jonathan Urich tutuklanan Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde İsrail polisinin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Netanyahu'nun ifadesini, İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" biriminden komiser yardımcısı Momi Meshulam aldı.

İfadesi sırasında Netanyahu'ya, maaşını Katarlı bir lobiciden aldığı iddia edilen Feldstein'ın bürodaki işi için aldığı maaşın nereden geldiğini bilip bilmediği ve Feldstein'ın Katarlı bir lobiciden para alıp almadığı ile Urich'in Katar ile olan bağlantıdaki rolü soruldu.

İsrail devlet televizyonunda yayınlanan bir programda, Netanyahu'nun ifadeye çağırılması kararının birkaç gün önce alındığı ve başbakanın iki yakın çalışma arkadaşının bağlantıları konusunda ne bildiğini ortaya çıkarmanın amaçlandığı belirtildi.

Netanyahu'nun sözcüsü Feldstein ile danışmanı Urich Katargate soruşturması kapsamında tutuklandı. (AA) Netanyahu'nun sözcüsü Feldstein ile danışmanı Urich Katargate soruşturması kapsamında tutuklandı. (AA)

SORUŞTURMAYI "SİYASİ AV" OLARAK NİTELENDİRDI

İsrail Başbakanı Netanyahu, ifadesinin ardından bir video mesaj yayımlayarak Feldstein ile Urich'in tutuklanmasını ve kendisinin ifadesinin alınmasını eleştirdi.

"Urich ve Feldstein'ı rehin tutuyorlar ve hayatlarını bir hiç uğruna çekilmez hale getiriyorlar." diyen Netanyahu, "Bu sadece Şin-Bet başkanının görevden alınmasını önlemek ve sağcı bir başbakanın devrilmesini sağlamak amaçlarına yönelik siyasi bir avdır." iddiasında bulundu. Likud, Urich'in Netanyahu aleyhine ifade vermeye zorlandığını ileri sürdü Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, Başbakan Danışmanı Urich'in tutuklanması kararının eleştirildiği bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Urich'in haydutça tutuklanması, bir başbakanı devirmeye yönelik siyasi avda yeni bir dip noktasıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın doğrudan hedef alındığı açıklamada, "Katargate" olayının uydurma olduğu iddia edildi.

Açıklamada, tutuklamanın Urich'i Netanyahu aleyhinde ifade vermeye zorlama girişimi olduğu ileri sürülerek, "Bu, demokrasiye yönelik bir suikast girişimi ve halkın iradesinin yerine memurların egemenliğini geçirme çabasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Soruşturma kapsamında Netanyahu'nun sözcüsü Feldstein ile danışmanı Urich tutuklandı.

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