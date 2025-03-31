Skandal "Katargate" soruşturmasında Netanyahu ifade verdi

Netanyahu'nun Katar'dan 2012'de 15 milyon dolar, 2018'de 50 milyon dolar aldığı iddiaları üzerine Katargate soruşturması başlatılmıştı. İddialara göre Siyonist rejiminin Katar hükümetinden para akladığına dair yeni bilgiler yer alırken Netanyahu hükümetinde bu durum krize neden olmuştu.

Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Netanyahu'nun danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı belirtilmişti. İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Feldstein'a para aktardığını söylediği ses kaydı İsrail devlet televizyonunda yayınlanmış, Feldstein de Bilger'in iddiasının doğru olduğunu kabul etmişti.

İFADESİ ALINDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yakın çalışma arkadaşlarının Katar'dan para aldığı iddialarına dayanan ve "Katargate" olarak adlandırılan olaya ilişkin ifadeye çağırıldı. İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, sözcüsü Eliezer Feldstein ve danışmanı Jonathan Urich tutuklanan Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde İsrail polisinin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Netanyahu'nun ifadesini, İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" biriminden komiser yardımcısı Momi Meshulam aldı.

İfadesi sırasında Netanyahu'ya, maaşını Katarlı bir lobiciden aldığı iddia edilen Feldstein'ın bürodaki işi için aldığı maaşın nereden geldiğini bilip bilmediği ve Feldstein'ın Katarlı bir lobiciden para alıp almadığı ile Urich'in Katar ile olan bağlantıdaki rolü soruldu.

İsrail devlet televizyonunda yayınlanan bir programda, Netanyahu'nun ifadeye çağırılması kararının birkaç gün önce alındığı ve başbakanın iki yakın çalışma arkadaşının bağlantıları konusunda ne bildiğini ortaya çıkarmanın amaçlandığı belirtildi.