Rusya’dan ateşkes açıklaması: Kiev yönetimi şartlara uymuyor! Enerji altyapısına saldırı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın, dün akşam Bryansk'taki elektrik altyapı tesisine yönelik topçu ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği belirtildi.



Saldırılar sonucu bölgenin bir kısmında elektrik kesintisi yaşandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kiev yönetiminin taahhütlerine rağmen Ukrayna ordusu, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları sürdürüyor. Kasıtlı olarak yapılan saldırılar, Kiev yönetiminin, Ukrayna meselesi çözümüyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki yetersizliğini ortaya koyuyor."

NE OLMUŞTU?



ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.



Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında, Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.