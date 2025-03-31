31 Mart 2025, Pazartesi
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1700 kişi hayatını kaybetmişti: Myanmar'da 1 haftalık ulusal yas

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 31.03.2025 14:25
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1700 kişi hayatını kaybetmişti: Myanmar’da 1 haftalık ulusal yas

Myanmar hükümeti, 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenleri anmaya devam ediyor. Hükümet ülkede ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Myanmar hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında ulusal yas ilan edildiği ve depremde hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği belirtildi.

Mymanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, bin 700 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 400 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 300 kişinin kayıp olduğu ifade edildi.

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1700 kişi hayatını kaybetmişti: Myanmar’da 1 haftalık ulusal yas 1700 kişi hayatını kaybetmişti: Myanmar’da 1 haftalık ulusal yas 1700 kişi hayatını kaybetmişti: Myanmar’da 1 haftalık ulusal yas
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