1700 kişi hayatını kaybetmişti: Myanmar’da 1 haftalık ulusal yas

Myanmar hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında ulusal yas ilan edildiği ve depremde hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği belirtildi.

Mymanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, bin 700 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 400 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 300 kişinin kayıp olduğu ifade edildi.