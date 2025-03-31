31 Mart 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri İspanya'da korkutan patlama! Maden kazasında 5 kişi öldü

İspanya'da korkutan patlama! Maden kazasında 5 kişi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.03.2025 13:52 Güncelleme: 31.03.2025 14:30
ABONE OL
İspanya’da korkutan patlama! Maden kazasında 5 kişi öldü

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Degana yerleşim yerindeki kömür maden ocağında meydana gelen kazada 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Asturias özerk yönetimi Acil Servis kurumu, Degana'daki bir kömür madeninde yerel saatle 09.30'da (TSİ 10.30) patlama meydana geldiğini ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, patlamanın, madenin üçüncü katındaki çalışmalar sırasında bir makinede meydana geldiğini belirtti.

Patlamada 4 kişinin ağır yaralandığını kaydeden yetkililer, 2 kişinin ise yara almadan kurtulduğu bilgisini paylaştı.

Asturias özerk yönetim hükümeti sözcüsü Guillermo Pelaez, patlama sırasında maden işçilerinin grafit üretimi için bir mineral üzerinde izinli çalışma yürüttüğünü duyurdu.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve Sivil Yardım ekibi gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İspanya’da korkutan patlama! Maden kazasında 5 kişi öldü İspanya’da korkutan patlama! Maden kazasında 5 kişi öldü İspanya’da korkutan patlama! Maden kazasında 5 kişi öldü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör