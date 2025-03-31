Nijerya'da bayram namazında izdiham: 2 çocuk hayatını kaybetti
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Gombe eyaletinde, dün kılınan Ramazan Bayramı namazının ardından çıkan izdihamda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gombe Eyaleti Polis Sözcüsü Buhari Abdullahi, yaptığı yazılı açıklamada, Gombe eyaletindeki merkez camide dün kılınan bayram namazının ardından çıkışta izdiham yaşandığını belirtti.
Abdullahi, izdihamda 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktaran Abdullahi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.