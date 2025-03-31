Nijerya’da bayram namazında izdiham: 2 çocuk hayatını kaybetti

Gombe Eyaleti Polis Sözcüsü Buhari Abdullahi, yaptığı yazılı açıklamada, Gombe eyaletindeki merkez camide dün kılınan bayram namazının ardından çıkışta izdiham yaşandığını belirtti.



Abdullahi, izdihamda 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin yaralandığını kaydetti.



Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktaran Abdullahi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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