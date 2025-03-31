ABD’den Yemen’e saldırı: Hacce kentinde 2 ölü

Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı sözcüsü Enis el-Esbahi'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, ABD savaş uçaklarının Hacce kentinin Beni Kays bölgesinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, bir çocuk yaralandı.



Esbahi, ABD savaş uçaklarının başkent Sana'nın kuzeyindeki Sarf bölgesine yönelik saldırısında da 6 kişinin yaralandığını belirtti.



YEMEN'E HAVA SALDIRILARI



Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini bildirmişti.



Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.



Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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