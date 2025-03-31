İsveç’te gündem oldular! Konyalı Mesut Zengin ve oğlu kahraman ilan edildi

İsveç'te komşularını yangından kurtaran Türk baba ile oğlu sosyal medyada ʺkahramanʺ ilan edildi. (AA)

EŞİ VE ÇOCUĞU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Kendisine ilk müdahalenin ambulansta yapıldığını söyleyen Zengin, kendi durumunu gören eşi ve çocuğunun gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.



Yangına müdahale ederken soluduğu zehirli dumandan dolayı 2 gün hastanede tedavi gördüğünü aktaran Zengin, hastanede kaldığı sürede kendisiyle çok ilgilenildiğini dile getirdi.

"TÜRKLERİN İYİLİKSEVER BİR MİLLET OLDUKLARINI GÖSTERDİK"



Zengin, Türklerin iyiliksever bir millet olduğunu gösterdiklerini vurguladı.



Furkan Zengin ise babasının ambulansta baygın yattığını gördükten sonra çok korktuğunu kaydetti.



TÜRK DERNEĞİ PLAKET VERDİ



Olayın gazete manşetlerine yansıması, ülkede yaşayan Türk toplumunda da memnuniyetle karşılandı.