Hindistan ve Rusya’dan ortak tatbikat

Hindistan Savunma Bakanlığı, Hindistan ve Rusya donanmalarının düzenlediği tatbikata ilişkin açıklamada bulundu.



Açıklamada, 28 Mart'ta başlayan tatbikatın 2 Nisan'a kadar süreceği aktarılırken, tatbikatın iki donanma arasındaki uzun vadeli stratejik ilişkiye bir örnek olduğu belirtildi.



Tatbikatın iki ülkenin deniz kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğini ve operasyonel sinerjiyi arttırma konusundaki kararlılığını gösteren bir sembol olduğu kaydedilen açıklamada, tatbikatın iki aşaması olduğu bilgisi verildi.

PERSONELLER ARASI İŞ BİRLİĞİ, SİLAH ATIŞLARI, HAVA SAVUNMA OPERASYONLARI...



Açıklamada, ilk aşama olan Liman aşamasının Chennai kentinde 28-30 Mart arasında düzenleneceği, ikinci aşama olan deniz aşamasının ise 31 Mart-2 Nisan arasında Bengal Körfezi'nde yapılacağı belirtildi.



Tatbikata Rusya ve Hindistan'ın donanma gemileri ve deniz devriye uçağının katılacağı bildirilen açıklamada, tatbikatta personeller arası işbirliği, silah atışları, hava savunma operasyonları ve seyir halinde ikmal etkinlikleri yapılacağı aktarıldı.