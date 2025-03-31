İspanya’da Ukrayna’nın egemenliği vurgusu: Asla kabul etmeyeceğiz

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ve Almanya ile İngiltere ve Ukrayna'nın Dışişleri Bakanları, güvenlik konulu gündemle Madrid'de toplandı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, toplantıda, 'Avrupa'nın güvenliği ve değerlerinin korunması, Ukrayna'ya egemen ve demokratik bir ülke olarak barışın gelmesinin koordinasyonu ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasına yönelik Avrupa'nın sesini yükseltmesi' başlıklarının ele alınacağını söyledi.

Albares, Ukrayna'ya barışın er ya da geç gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna ile ilgili kararlarda Avrupa'nın sesi her zaman çıkmaktadır. Ukrayna'nın tam egemenliğini sağlamayan bir planı asla kabul etmeyeceğiz. AB ülkeleri olarak savaşın başlamasından itibaren tüm imkanlarımızla Ukrayna'ya yardım ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonu Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius da Madrid'deki toplantıya katıldı.