Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından ilk bayram namazı! Emevi Cami'nde eller semaya yükseldi
Suriye'de Beşşar Esad rejiminin düşmesinin ardından ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Ülkenin tüm illerinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren toplanarak bayram coşkusunu yaşadı.
Beşşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk bayram namazına katılan vatandaşlar, tekbirler eşliğinde saf tuttu ve dualar etti.
Namazın ardından okunan hutbede, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı ve Suriye halkının yaşadığı zorlu süreçlerin ardından kenetlenerek yeni bir başlangıç yapması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca, ülkenin yeniden inşası ve barışın tesis edilmesi için dua edildi.
EMEVİ CAMİİ'NDE ELLER SEMAYA YÜKSELDİ: SURİYE ASLA ZULÜM VE İSTİBDAT YÖNETİMİNE DÖNMEYECEK
Bayram namazını Emevi Camii'nde kılan Ömer Şahrur, Suriye'de Esad rejimi olmadan ilk bayramı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Şahrur, "Halkımızı fakirleştiren, aşağılayan, öldüren ve göç ettiren zalim rejimden kurtulduk. Bugün, tüm İslam alemiyle birlikte özgürce bayram sevincini yaşıyoruz." dedi.
Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Şahrur, "Bu zafer, kahramanlarımızın mücadelesi ve kardeş Arap ülkeleri ile Türkiye'nin büyük desteği sayesinde gerçekleşti. İnşallah Suriye, bir daha asla zulüm ve istibdat yönetimine dönmeyecek." diye konuştu.
"ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI ÇIKARIYORUZ"
Suudi Arabistan'da yaşayan ve yakında Suriye'ye geri döneceğini belirten Haviye Attar da duyduğu mutluluğu paylaştı.
Attar, "Artık özgürlüğün tadını çıkarıyoruz. Şu an her konuda özgürüm ve bu bana tarifsiz bir mutluluk veriyor. Esad döneminde korku ve baskı vardı. Onun yönetimi insanı tiksindiriyordu. Allah onu kahretsin. Ama şimdi, hamdolsun, özgürce duygularımızı ifade edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
Artık ibadetlerini özgürce gerçekleştirebildiğini vurgulayan Attar, "Artık namazımızı kılabiliyor, Emevi Camii'ni ziyaret edebiliyoruz. Eskiden bu mümkün değildi. Allah'a şükürler olsun." değerlendirmesinde bulundu.
"İNŞALLAH KISA SÜREDE YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"
Bayramı özellikle ülkesinde geçirmek ve rejimin düşüşünü kutlamak için arkadaşıyla birlikte İngiltere'den geldiğini belirten Ragad Şamiye ise "Esad rejimi 60 yıldır ülkeyi yaşanmaz hale getirdi. Ama artık özgürüz. İnşallah kısa sürede ülkemizi yeniden inşa edeceğiz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Krematoryum nedir, ne anlama geliyor? Krematoryum Türkiyede var mı?
- 1 Nisan Şaka Günü: Gelenek nasıl başladı? 1 Nisan nedir, bu yıl hangi güne denk geliyor?
- Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV'siz indirimli araç listesi
- SGK'dan 5 yıl -1800 gün erken emeklilik çizelgesi! 1999 sonrası ve 2005-2008 sigorta girişi olana...
- Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?
- Meteoroloji tatil bölgeleri dahil tek tek uyardı: Sağanak, çöl tozu ve fırtına kuvvetli geliyor! 31 Mart hava durumu
- Yerli otomobil desteği nedir, kimler faydalanabilir? İlk arabam yerli otomobil destek programı başvuruları başladı mı?
- X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ? X erişim sorunu son dakika: Neden giriş yapamıyorum? Akış yenilenmeme sorunu
- A101 aktüel nisan ayı aktüel kataloğu yayınlandı: Çok amaçlı aktivite koltuğu, overlok makinesi, elektrikli süpürge satışta...
- 1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Bakan Göktaş'tan müjde: Doğum yapan anneler başvurabilecek
- Avrasya Tüneli bugün ücretsiz mi? 2025 Avrasya Tüneli geçiş ücret tarifesi
- Şeker Bayramınız Kutlu Olsun 🍬 | Eşe, dosta, anneye, babaya, akrabaya Hayırlı Bayramlar Mesajları 2025