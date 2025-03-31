Suriye’de Esad rejiminin çökmesinin ardından ilk bayram namazı! Emevi Cami’nde eller semaya yükseldi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından ilk Ramazan Bayramı namazını kılındı. Başkent Şam'daki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için Emevî Camii'ne akın etti. (AA)



Ayrıca, ülkenin yeniden inşası ve barışın tesis edilmesi için dua edildi.

EMEVİ CAMİİ'NDE ELLER SEMAYA YÜKSELDİ: SURİYE ASLA ZULÜM VE İSTİBDAT YÖNETİMİNE DÖNMEYECEK



Bayram namazını Emevi Camii'nde kılan Ömer Şahrur, Suriye'de Esad rejimi olmadan ilk bayramı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Şahrur, "Halkımızı fakirleştiren, aşağılayan, öldüren ve göç ettiren zalim rejimden kurtulduk. Bugün, tüm İslam alemiyle birlikte özgürce bayram sevincini yaşıyoruz." dedi.



Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Şahrur, "Bu zafer, kahramanlarımızın mücadelesi ve kardeş Arap ülkeleri ile Türkiye'nin büyük desteği sayesinde gerçekleşti. İnşallah Suriye, bir daha asla zulüm ve istibdat yönetimine dönmeyecek." diye konuştu.