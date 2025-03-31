01 Nisan 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri ABD Dışişleri Bakanı Rubio NATO'daki zirve için Brüksel yolcusu: Gündemde Çin ve Ukrayna var

ABD Dışişleri Bakanı Rubio NATO'daki zirve için Brüksel yolcusu: Gündemde Çin ve Ukrayna var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.03.2025 23:40
ABONE OL
ABD Dışişleri Bakanı Rubio NATO’daki zirve için Brüksel yolcusu: Gündemde Çin ve Ukrayna var

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, göreve gelmesinin ardından ilk NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidecek. Rubio 2-4 Nisan'da gerçekleşecek zirve kapsamında ittifakların güvenlik öncelikleri, savunma harcamalarının artırılması ve Ukrayna'da barış gibi konuların ele alınacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2-4 Nisan'da gerçekleşecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gidecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Lahey kentinde düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin detayları paylaşıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna'daki barış süreci ve Çin'e yönelik tehditi masaya yatırması bekleniyor. (AA) ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna'daki barış süreci ve Çin'e yönelik tehditi masaya yatırması bekleniyor. (AA)

MASADA ÇİN VE UKRAYNA VAR

Göreve geldikten sonra katılacağı ilk NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rubio'nun, ittifakın güvenlik öncelikleri, savunma harcamalarının artırılması ve Ukrayna'da barış gibi konuların ele alınacağı belirtilen açıklamada, Rubio'nun aynı zamanda Çin tehdidini de gündeme getireceği aktarıldı.

Açıklamada, Rubio'nun 2-4 Nisan'da katılacağı toplantıda yaz aylarında Lahey'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin detayları da görüşeceği ifade edildi.

Toplantı, Genel Sekreterlik görevini 1 Ekim'de devralan Mark Rutte'nin katılımıyla düzenlenen ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD Dışişleri Bakanı Rubio NATO’daki zirve için Brüksel yolcusu: Gündemde Çin ve Ukrayna var ABD Dışişleri Bakanı Rubio NATO’daki zirve için Brüksel yolcusu: Gündemde Çin ve Ukrayna var ABD Dışişleri Bakanı Rubio NATO’daki zirve için Brüksel yolcusu: Gündemde Çin ve Ukrayna var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör