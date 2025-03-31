ABD Dışişleri Bakanı Rubio NATO’daki zirve için Brüksel yolcusu: Gündemde Çin ve Ukrayna var

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2-4 Nisan'da gerçekleşecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gidecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Lahey kentinde düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin detayları paylaşıldı.