Tel Aviv’de on binlerce İsrailli Netanyahu’ya istifa çağrısı yaptı!

İsrail-Hamas arasında 19 Ocak'ta sağlanan ateşkese rağmen, İsrail ordusu 18 Mart'ta saldırılarına yeniden başladı. Bunun üzerine halk, hükümetin esir takası ve ateşkes anlaşmasını bozmasını protesto etmek için kitlesel gösteriler düzenledi. Tel Aviv'in en önemli noktalarından Begin Caddesi ve Habima Meydanı, öfkeli kalabalıkla dolup taştı.

"NETANYAHU ESİRLERİ KADERİNE TERK ETTİ"

Gösteriler sırasında, Gazze'de esir tutulan İsraillilerden Matan'ın annesi Einav Zangauker, hükümete sert tepki gösterdi. Netanyahu'yu, oğlunu geri getirmek yerine ateşkesi bozarak saldırıları artırmakla suçlayan Zangauker, "Başbakan Binyamin Netanyahu, Matan'ı kurtarmak yerine bombalamaya karar verdi" dedi. Zangauker ayrıca, hükümetin esas amacının devlet bütçesini geçirmek ve Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ile Başsavcı Gali Baharav-Miara'yı görevden almak olduğunu öne sürdü.

TEL AVİV BELEDİYE BAŞKANI'NDAN HÜKÜMETE TEPKİ

Protestolarda söz alan Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai de hükümeti sert bir dille eleştirdi. Netanyahu'nun ülkenin temellerini sarsmaya çalıştığını belirten Huldai, hükümetin Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini devre dışı bırakma çabasına karşı belediyelerin harekete geçebileceğini vurguladı. Huldai, "Biz belediyeler olarak hükümetin devam ettirmek istediği günlük hayatı nasıl durduracağımızı biliyoruz" diyerek grev imasında bulundu.

ANA MUHALEFET VEKİLİNDEN SERT SÖZLER

Gelecek Var Partisi Milletvekili ve eski Mossad Başkan Yardımcısı Ram Ben Barak ise Netanyahu'ya yönelik sert ifadeler kullandı. Netanyahu'nun "solcu derin devlet" söylemine göndermede bulunan Ben Barak, "Netanyahu, sen derin bir pisliksin ve tüm hükümetin de öyle" diyerek sert eleştirilerde bulundu.

GÖSTERİLERDE GERGİNLİK: POLİS MÜDAHALE ETTİ

Protestolar sırasında, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i hedef alan göstericilere polis sert müdahalede bulundu. "Ben-Gvir teröristtir" sloganları atan protestoculara atlı polisler sert şekilde karşılık verirken, bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan, Netanyahu hükümetinin 19 Ocak'ta ilan edilen ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlaması, İsrailli esir yakınlarının tepkisini çekti. Hükümetin, Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarma iddiasıyla saldırılarını artırması, esir aileleri tarafından "aldatmaca" olarak nitelendirildi.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasının ardından Gazze'de çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 921'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 54'ten fazla kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 277'ye, yaralı sayısı ise 114 bin 95'e ulaştı.