Suriye’de yeni dönem! Şara’nın kabinesi yemin ederek göreve başladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkanlık ettiği ilk kabinesini açıkladı. Şam'daki halk sarayında gerçekleşen törenle göreve başlayan kabine üyeleri, halkın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretmek, insan haklarını korumak ve devlet kurumlarını yeniden inşa etmek için kararlı olduklarını belirttiler.

"DEVLETİN KURUMLARINI YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Şara törende yaptığı konuşmasında, "Devletin kurumlarını yeniden inşa edeceğiz, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimseyeceğiz. Halkımızın sorunlarıyla mücadele edeceğiz ve daha iyi bir yaşam için eğitim ve sağlık sistemimizi geliştireceğiz" dedi. Şara, hükümetin tüm yolsuzlukları temizleme ve adaleti sağlama yönünde kararlı olacağını belirtti.

Yeni kabinedeki bakanlar ise çeşitli toplumsal kesimlerden temsilciler olarak dikkat çekti. Hind Kabavat, Dürzi nüfusunun yoğun olduğu Suveyda'dan Tarım Bakanı Emced Bedr, Afrin bölgesinden Eğitim Bakanı Terko ve Alevi nüfusunun yoğun olduğu Lazkiye'den Yarub Bedir gibi isimler, toplumun farklı kesimlerinin kabinedeki temsiline işaret etti.

KABİNEDE 23 BAKANLIK OLACAK

İçişleri Bakanı olarak göreve devam eden Enes Hattab, İstihbarat Başkanlığı görevini de üstlenmişti. Dışişleri ve Savunma bakanlıklarında ise aynı isimlerle yoluna devam edileceği belirtildi.

Şara'nın yeni kabinesinde yer alan isimler şöyle sıralandı:

1- Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

2- Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra

3- İçişleri Bakanı Enes Hattab

4- Adalet Bakanı Mahzar el Veys

5- Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi

6- Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri

7- Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat

8- Enerji Bakanı Muhammed Beşir

9- Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye

10- Ekonomi Bakanı Nidal Şaar

11- Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali

12- Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani

13- Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel

14- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih

15- Tarım Bakanı Emced Bedr

16- Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko

17- Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak

18- Kültür Bakanı Muhammed Salih

19- Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd

20- Turizm Bakanı Mazen Salihani

21- İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf

22- Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir

23- Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa