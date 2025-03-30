Fas’ta binlerce kişi Filistin’e destek gösterisi düzenledi

Fas'ın Kazablanka şehrinde, Filistin Toprak Günü'nün arifesinde binlerce kişi, Gazze Şeridi'ne destek vermek ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için toplandı. Göstericiler, Filistin'in özgürlüğü için güçlü bir ses yükseltti.

Fas Filistin'i Destekleme Cephesi'nin çağrısı üzerine, Kazablanka'da göstericiler, Bernusi Belediyesinden başlayarak Ahmed el-Abdi Caddesi'ni takip edip Musenna bin Harise Örnek Pazarı'na doğru ilerledi. Göstericiler, "Toprak Günü'nde kurtuluş ve normalleşmenin devrilmesi sözümüzü yeniliyoruz" sloganlarıyla Filistin ve Fas bayrakları taşıdı. Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin görsellerini taşıdılar. Protestocular, Gazze'ye ve Filistin halkının kararlılığına güçlü bir destek mesajı verdi.

Eylemciler, uluslararası toplumun sessizliğine ve saldırıyı durdurma konusunda gösterilen acizliğe karşı çıkarken, devam eden katliamları ve yerinden edilmeleri kabul etmediklerini ifade ettiler. Filistin'e olan desteğin sürdürüleceği vurgulandı.

Toprak Günü 30 Mart 1976'da, İsrail'in Celile bölgesinde Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından, Filistin halkının bu gasba karşı başlattığı direnişin simgesi haline geldi. İsrail polisinin gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürmesi, bu olayın önemini artırdı.

Filistinliler, Topraklarının Yalnızca Yüzde 15'ini Kullanabiliyor Filistin topraklarının yüzde 85'inin İsrail tarafından işgal edilmiş olması, Filistin halkının toprak mücadelesinin temellerini oluşturuyor. Filistin İstatistik Merkezinin 2015 verilerine göre, Filistinliler yalnızca 27 bin kilometrekarelik topraklarının yüzde 15'ini kullanabiliyor.