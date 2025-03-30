İngiltere'de aşırılık yanlılarından kirli ittifak: Müslümanlara karşı birleştiler
İngiltere'deki Müslümanlar, farklı toplulukların baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Son araştırmalar, bu durumun daha da kötüleşeceğini ortaya koydu. Polis raporları, İslam karşıtı grupların tek bir çatı altında birleştiğini ve aşırılık yanlısı Hindutva destekçilerinin seçimlere müdahale etmekten sokak çatışmalarını körüklemeye kadar birçok faaliyette bulunduğunu gösterdi.
Daily Mail gazetesinin haberine göre, İngiltere'deki aşırılık yanlısı Hindular, Müslümanlara karşı "ortak nefret" nedeniyle aşırı sağcı gruplarla iş birliği yapıyor. Bu ittifak, ülkedeki toplumsal gerilimi daha da artırıyor.
İNGİLTERE SEÇİMLERİNE GİZLİ MÜDAHALE
İstihbarat raporları, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye bağlı aşırılık yanlılarının İngiltere seçimlerine müdahale ettiğini öne sürüyor. 2019 genel seçimlerinde, bir milyon Hindu seçmene WhatsApp üzerinden İşçi Partisi'ne oy vermemeleri çağrısı yapıldığı belirtiliyor.
LEİCESTER OLAYLARI VE HİNDUTVA'NIN TEHLİKELİ YÜKSELİŞİ
2022 yazında Leicester'da yaşanan şiddet olayları, Hindutva'nın İngiltere'deki etkisini gözler önüne serdi. NPCC raporunda, Hindutva'nın Hinduizm'den farklı bir siyasi hareket olduğu ve toplumsal ilişkileri kötüleştirebileceği vurgulanıyor.
77 KİŞİNİN KATİLİ HİNDUTVA İDEOLOJİSİNDEN ETKİLENDİ
Rapor ayrıca bazı Avrupalı aşırı sağcı teröristlerin de Hindutva ideolojisinden etkilendiği bildirildi. Norveç'te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren Anders Breivik'in bunlardan biri olduğu ve manifestosunda Hindutva'yı övdüğü belirtildi. Ayrıca Breivik'in, Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) ile aşırı sağcı RSS grubunu bilgi kaynakları olarak listelediği aktarıldı.
AŞIRILIK YANLILARI GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR
Hindutva destekçilerinin kullandığı "Jai Shri Ram" sloganı, dini üstünlüğü vurgulamak için kullanıldığında toplumsal gerilimi artırıyor. Ayrıca, bazı Bollywood filmlerinin de bu gerilimi körüklediği ifade ediliyor.
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