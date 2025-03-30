İngiltere’de aşırılık yanlılarından kirli ittifak: Müslümanlara karşı birleştiler

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77 KİŞİNİN KATİLİ HİNDUTVA İDEOLOJİSİNDEN ETKİLENDİ

Rapor ayrıca bazı Avrupalı aşırı sağcı teröristlerin de Hindutva ideolojisinden etkilendiği bildirildi. Norveç'te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren Anders Breivik'in bunlardan biri olduğu ve manifestosunda Hindutva'yı övdüğü belirtildi. Ayrıca Breivik'in, Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) ile aşırı sağcı RSS grubunu bilgi kaynakları olarak listelediği aktarıldı.