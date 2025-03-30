Güney Pasifik'te 7.1 büyüklüğünde deprem!
Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkelerinden Tonga'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, pazartesi sabahı yerel saatle erken saatlerde Güney Pasifik ada ülkesinin batı yakasındaki Pangai kıyılarının 10 kilometre açığında meydana geldi.
Yetkililer, depremin merkez üssüne yakın bölgelerde tsunami tehlikesi bulunduğunu belirtti.
7.1 büyüklüğündeki depremin ardından Tonga Krallığı'nda tsunami uyarısı için sirenler çaldığı aktarıldı.
Tonga açıklarında meydana gelen 7.1'lik depremin ardından yapılan tsunami uyarısı sonrası ülkenin kıyı bölgelerinde yaşayan insanlar, iç kesimlere göç etmeye başladı.
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