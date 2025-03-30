Husiler: ABD savaş uçakları Yemen’e hava saldırısı düzenledi

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının ülkenin kuzeyindeki Sada iline 7 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, saldırıların Sada kentinin doğusuna üç, Al Salim ilçesine ise dört kez gerçekleştirildiği belirtildi. Ancak saldırıların yol açtığı hasar ve olası can kayıpları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. ABD'den de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilere bağlı İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin Umran kentinde iletişim ağını beş hava saldırısıyla hedef aldığını, Sada kentindeki iletişim altyapısının da vurulduğunu duyurmuştu. Saldırılar sonucunda yayın istasyonları ve iletişim kulelerinin tahrip olduğu, on binlerce Yemenlinin internet ve iletişim hizmetlerinden mahrum kaldığı bildirildi.

Bölgedeki gerilim, Husilerin 7 Mart'ta İsrail'e yönelik yaptığı uyarıyla daha da arttı. Gazze'ye yardımların girişine izin verilmemesi halinde deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını açıklayan Husilere karşı ABD, sert bir yanıt verdi. ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'de Husilere yönelik "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurdu.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 107 kişinin yaralandığını bildirdi. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, saldırıların devam etmesi halinde ABD'ye ait savaş gemilerinin ve uçaklarının da hedef alınacağını vurguladı.