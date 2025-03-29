29 Mart 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı...

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 09:57 Güncelleme: 29.03.2025 08:37
ABONE OL
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem! Türkiye’den hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı...

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çin ve Tayland'dan da hissedildi. Deprem nedeniyle ikonik Awa Köprüsü yıkılırken Tayland'da gökdelenlerde bulunan sonsuzluk havuzları taştı. Ülkede OHAL ilan edildi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye, yaralananların sayısı 2 bin 376'ya ulaştı. Türkiye, Myanmar'da ve Tayland'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Güneydoğu Asya ülkelerini etkileyen büyük bir depremin meydana geldiği öğrenildi. Deprem, Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde ölçüldü. Sarsıntının Bangkok'ta da şiddetli bir şekilde hissedildiği öğrenilirken bölgeden gelen görüntüler korkuttu. Sarsıntı sonrası sonrası bir gökdelenin çöktüğü anlar anı saniye saniye kameralara yansıdı. Ayrıca depremin merkez üssü Mandalay'da şehrin simgesi olan Awa köprüsü de yıkıldı.

MYANMAR'DA 7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) açıklamasına göre, Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. USGS, Myanmar'ın başkenti Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TÜRKİYE'DEN TAZİYE: DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Myanmar ve Tayland'da meydana gelen depremlere ilişkin Dışişleri'den açıklama geldi. Bakanlık şu ifadeleri kullandı: Myanmar ve Tayland'da bugün (28 Mart) meydana gelen depremin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz.
Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

X paylaşımı ekran alıntısıX paylaşımı ekran alıntısı

DEPREM, PEK ÇOK BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Myanmar Now sitesinin haberine göre deprem, ülkenin ikinci en büyük şehri Mandalay'ın yanı sıra civardaki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissedildi.

Görgü tanıkları, Sagaing'de bir köprünün yıkıldığı bilgisini paylaşarak, Nepido'daki birçok tapınak ve evin hasar gördüğünü belirtti.

Mandalay'da da birkaç tarihi yapının yıkıldığını kaydeden görgü tanıkları, enkaz altında kalanların olabileceğini söyledi.

Yerel medyada ülkenin askeri yönetimine ilişkin internet sayfalarına erişilemediği bildirildi.

Depremin meydana geldiği bölge, ordu ve çeşitli grupların çatışmalarına sahne oluyor.

X paylaşımı ekran alıntısıX paylaşımı ekran alıntısı

GÖKDELEN ÇÖKTÜ

Deprem sonrası Mandalay şehrinde bulunan inşaat halindeki bir bina büyük bir gürültüyle çöktü.

Yaşanan çökmede ölen veya yaralanan var mı henüz bilinmiyor.

Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem! Türkiye’den hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı...

ÖLÜ SAYISI BİNİ GEÇTİ

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye, yaralananların sayısı 2 bin 376'ya ulaştı.

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde ölü sayının bini geçtiği 2 bin 376 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Tayland'da bir otelin çatı katındaki yüzme havuzundan sular sıçradı / X ekran alıntısıTayland'da bir otelin çatı katındaki yüzme havuzundan sular sıçradı / X ekran alıntısı

TAYLAND'DAN KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Şiddetli sarsıntı Tayland'da bir otelin çatı katındaki yüzme havuzundan sular sıçradı. Ortaya çıkan korkunç görüntü sosyal medyada büyük ilgi çekti.

KÖPRÜ YIKILDI

Sarsıntı nedeniyle Mandalay kentinde bulunan Ava Köprüsü, Irrawaddy Nehri'ne çöktü.

MYANMAR'DA CAMİ ÇÖKTÜ: 10 ÖLÜ

Myanmar'da meydana gelen depremlerde bir caminin çökmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından Mandalay bölgesinde bulunan bir cami çöktü. Yerel medyada yer alan haberlere göre, çökme sonucunda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

BANGKOK'TA 30 KATLI BİNA ÇÖKTÜ: 3 ÖLÜ, 81 KAYIP

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaatı devam eden 30 katlı binanın deprem nedeniyle çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildi. Depremde inşaatı devam eden 30 katlı binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 3'e kayıp sayısının ise 81'e yükseldiği bildirildi.

Sarsıntı nedeniyle Mandalay kentinde bulunan Ava Köprüsü (X ekran alıntısı)Sarsıntı nedeniyle Mandalay kentinde bulunan Ava Köprüsü (X ekran alıntısı)

DEPREM UZMANI ERSOY A HABER'DE

"Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Pasifik bölgesi bizden daha fazla deprem üreten bir bölgedir. Bizdekinden farklı bir mekanizma var. Bir kıtanın diğerinin altına daldığı bölgede meydana geliyor. 7,7 ve 6,4 şiddetindeki depremlerin artçı depremleri de olacaktır.

Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem! Türkiye’den hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı...

Yıkım konusunda elimizde ulaşan net bilgiler yok ancak burası şiddetli deprem bölgesidir. 40 KM derinlikte meydana gelen 7,7'lik bir depremden bahsediyoruz. Bunun artçıları 6,5 şiddetine kadar yükselebilir. Eğer bunun üzerine çıkarsa yeni bir deprem olarak söyleyebiliriz.

Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem! Türkiye’den hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı...

Buradaki deprem mekanizması bizim Anadolu topraklarında yok. Sadece Girit ve Rodos kısmında dalma batma alanı var. O da böyle depremler üretebilir. Onun dışında bizim bölgemizde böyle depremler üreten mekanizma yok. Dünya depremlerinin yüzde 80'i Pasifik'te meydana geliyor. Biz de yapı stoku kötü olduğu için yıkımlar oluyor. Ancak Pasikfik'te dada yoğun depremler oluyor."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem! Türkiye’den hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı... Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem! Türkiye’den hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı... Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem! Türkiye’den hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı...

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör