Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem! Türkiye’den hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı...

Güneydoğu Asya ülkelerini etkileyen büyük bir depremin meydana geldiği öğrenildi. Deprem, Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde ölçüldü. Sarsıntının Bangkok'ta da şiddetli bir şekilde hissedildiği öğrenilirken bölgeden gelen görüntüler korkuttu. Sarsıntı sonrası sonrası bir gökdelenin çöktüğü anlar anı saniye saniye kameralara yansıdı. Ayrıca depremin merkez üssü Mandalay'da şehrin simgesi olan Awa köprüsü de yıkıldı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) açıklamasına göre, Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. USGS, Myanmar'ın başkenti Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.