Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı...
Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çin ve Tayland'dan da hissedildi. Deprem nedeniyle ikonik Awa Köprüsü yıkılırken Tayland'da gökdelenlerde bulunan sonsuzluk havuzları taştı. Ülkede OHAL ilan edildi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye, yaralananların sayısı 2 bin 376'ya ulaştı. Türkiye, Myanmar'da ve Tayland'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Güneydoğu Asya ülkelerini etkileyen büyük bir depremin meydana geldiği öğrenildi. Deprem, Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde ölçüldü. Sarsıntının Bangkok'ta da şiddetli bir şekilde hissedildiği öğrenilirken bölgeden gelen görüntüler korkuttu. Sarsıntı sonrası sonrası bir gökdelenin çöktüğü anlar anı saniye saniye kameralara yansıdı. Ayrıca depremin merkez üssü Mandalay'da şehrin simgesi olan Awa köprüsü de yıkıldı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) açıklamasına göre, Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. USGS, Myanmar'ın başkenti Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
TÜRKİYE'DEN TAZİYE: DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ
Myanmar ve Tayland'da meydana gelen depremlere ilişkin Dışişleri'den açıklama geldi. Bakanlık şu ifadeleri kullandı: Myanmar ve Tayland'da bugün (28 Mart) meydana gelen depremin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz.
Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
DEPREM, PEK ÇOK BÖLGEDE HİSSEDİLDİ
Myanmar Now sitesinin haberine göre deprem, ülkenin ikinci en büyük şehri Mandalay'ın yanı sıra civardaki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissedildi.
Görgü tanıkları, Sagaing'de bir köprünün yıkıldığı bilgisini paylaşarak, Nepido'daki birçok tapınak ve evin hasar gördüğünü belirtti.
Mandalay'da da birkaç tarihi yapının yıkıldığını kaydeden görgü tanıkları, enkaz altında kalanların olabileceğini söyledi.
Yerel medyada ülkenin askeri yönetimine ilişkin internet sayfalarına erişilemediği bildirildi.
Depremin meydana geldiği bölge, ordu ve çeşitli grupların çatışmalarına sahne oluyor.
GÖKDELEN ÇÖKTÜ
Deprem sonrası Mandalay şehrinde bulunan inşaat halindeki bir bina büyük bir gürültüyle çöktü.
Yaşanan çökmede ölen veya yaralanan var mı henüz bilinmiyor.
ÖLÜ SAYISI BİNİ GEÇTİ
Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye, yaralananların sayısı 2 bin 376'ya ulaştı.
Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, depremlerde ölü sayının bini geçtiği 2 bin 376 kişinin yaralandığı kaydedildi.
TAYLAND'DAN KORKUTAN GÖRÜNTÜLER
Şiddetli sarsıntı Tayland'da bir otelin çatı katındaki yüzme havuzundan sular sıçradı. Ortaya çıkan korkunç görüntü sosyal medyada büyük ilgi çekti.
KÖPRÜ YIKILDI
Sarsıntı nedeniyle Mandalay kentinde bulunan Ava Köprüsü, Irrawaddy Nehri'ne çöktü.
MYANMAR'DA CAMİ ÇÖKTÜ: 10 ÖLÜ
Myanmar'da meydana gelen depremlerde bir caminin çökmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremin ardından Mandalay bölgesinde bulunan bir cami çöktü. Yerel medyada yer alan haberlere göre, çökme sonucunda en az 10 kişi hayatını kaybetti.
BANGKOK'TA 30 KATLI BİNA ÇÖKTÜ: 3 ÖLÜ, 81 KAYIP
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaatı devam eden 30 katlı binanın deprem nedeniyle çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildi. Depremde inşaatı devam eden 30 katlı binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 3'e kayıp sayısının ise 81'e yükseldiği bildirildi.
DEPREM UZMANI ERSOY A HABER'DE
"Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Pasifik bölgesi bizden daha fazla deprem üreten bir bölgedir. Bizdekinden farklı bir mekanizma var. Bir kıtanın diğerinin altına daldığı bölgede meydana geliyor. 7,7 ve 6,4 şiddetindeki depremlerin artçı depremleri de olacaktır.
Yıkım konusunda elimizde ulaşan net bilgiler yok ancak burası şiddetli deprem bölgesidir. 40 KM derinlikte meydana gelen 7,7'lik bir depremden bahsediyoruz. Bunun artçıları 6,5 şiddetine kadar yükselebilir. Eğer bunun üzerine çıkarsa yeni bir deprem olarak söyleyebiliriz.
Buradaki deprem mekanizması bizim Anadolu topraklarında yok. Sadece Girit ve Rodos kısmında dalma batma alanı var. O da böyle depremler üretebilir. Onun dışında bizim bölgemizde böyle depremler üreten mekanizma yok. Dünya depremlerinin yüzde 80'i Pasifik'te meydana geliyor. Biz de yapı stoku kötü olduğu için yıkımlar oluyor. Ancak Pasikfik'te dada yoğun depremler oluyor."
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