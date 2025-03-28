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İsrail eski Savunma Bakanı Yaalon'un askeri üslere girişi yasaklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.03.2025 03:29 Güncelleme: 28.03.2025 03:37
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İsrail eski Savunma Bakanı Yaalon’un askeri üslere girişi yasaklandı

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon'un askeri üslere girişini yasaklama kararı aldığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon'un askeri üslere girişini yasakladığı bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Katz, daha önce İsrail'in Gazze'de etnik temizlik yaptığını söyleyen eski bakan Yaalon'un askeri üslere girişini yasaklama kararı aldı.

Yaalon'un, 1 Nisan'da Tel Aviv'in kuzeyindeki Glilot üssünde bir konferans vermesi planlanıyordu.

Siyonist "Im Tirtzu" örgütü ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri Amit Buntzel'in babası, Katz'a bu konferansın iptal edilmesi talebiyle mektup yazdı. Katz, mektuba olumlu cevap vererek, Yaalon'un konferansa katılımının iptal edildiğini ve askeri üslere girişini yasakladığını duyurdu. Yaalon'un, İsrail ordusunun Gazze'de etnik temizlik yaptığına ilişkin sözlerini hatırlatan Katz, eski savunma bakanını "kışkırtıcı bir adam" olmakla suçladı.

GAZZE'DE ETNİK TEMİZLİK YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Yaalon, Kasım 2024'te yerel televizyon kanalı Democratv'ye verdiği demeçte, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "etnik temizlik" yaptığını söylemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, ülkeyi "mahvolmaya" sürüklemekle suçlayan Yaalon, "Şu anda işgale, ilhak etmeye, etnik temizliğe (Gazze Şeridi'nin kuzeyine bakın), tehcire ve Yahudi yerleşimine sürükleniyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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