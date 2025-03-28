Soykırım ortağı Trump'a ABD'li senatörden İsrail tepkisi! "Katliama ortak olmaya son vermeliyiz"

Fotoğraf-AA Arşiv

YASA DIŞI SAVAŞ!

İsrail'e yönelik silah satışlarının durdurulması için gelecek hafta Senato'da oylama yapılacağını aktaran Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "yasadışı bir savaş" olarak nitelendirdi.

TRUMP'A SÜRGÜN TEPKİSİ: OYUNU ALANI İNŞA ETMEK İÇİN...

Gazze'de yaşanan yıkıma dikkat çeken Sanders, İsrail'in askeri operasyonlarında bugüne kadar 50 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sanders, "Trump, Gazze'de bir milyarderin oyun alanını inşa etmek için 2 milyon kişiyi zorla göç ettirmek istiyor" ifadelerini kullanarak, Trump'ın Gazze planını "etnik temizlik" ve "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

"KATLİAM ORTAĞI OLMAYA SON VERMELİYİZ"

Sanders, gelecek hafta Senato'ya iki ayrı Onaylamama Kararı (Joint Resolutions of Disapproval) sunacağını ve Trump yönetiminin İsrail'e satışını planladığı saldırı amaçlı mühimmatları, bombaları ve diğer silahları kapsayan 8,8 milyar dolarlık paketi durdurmayı amaçladığını aktardı. Sanders, "Netanyahu, ABD ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Bu katliama ortak olmaya son vermeliyiz" ifadelerini kullanarak, silah satışının özellikle Gazze'deki insani krizi daha da derinleştirdiğini söyledi.