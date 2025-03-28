Soykırım ortağı Trump'a ABD'li senatörden İsrail tepkisi! "Katliama ortak olmaya son vermeliyiz"
İşgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın ortağı ABD gelen tepkilere rağmen terör devletine desteğini sürdürürken bu durum ülke içinde de fikir ayrılıklarına neden oluyor. Trump yönetimine bir tepki de yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan geldi. Senatör ABD Trump yönetiminin İsrail için önerdiği 8,8 milyar dolarlık yeni silah satışına sert tepki göstererek 'Netanyahu, ABD ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Bu katliama ortak olmaya son vermeliyiz' dedi.
ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail için önerdiği 8,8 milyar dolarlık yeni silah satışına sert tepki göstererek, "Bu katliama ortak olmaya son vermeliyiz" dedi.
ABD'nin Vermont eyaleti Senatörü Yahudi kökenli Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail için önerdiği 8,8 milyar dolarlık yeni silah satışına sert tepki gösterdi.
YASA DIŞI SAVAŞ!
İsrail'e yönelik silah satışlarının durdurulması için gelecek hafta Senato'da oylama yapılacağını aktaran Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "yasadışı bir savaş" olarak nitelendirdi.
TRUMP'A SÜRGÜN TEPKİSİ: OYUNU ALANI İNŞA ETMEK İÇİN...
Gazze'de yaşanan yıkıma dikkat çeken Sanders, İsrail'in askeri operasyonlarında bugüne kadar 50 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sanders, "Trump, Gazze'de bir milyarderin oyun alanını inşa etmek için 2 milyon kişiyi zorla göç ettirmek istiyor" ifadelerini kullanarak, Trump'ın Gazze planını "etnik temizlik" ve "savaş suçu" olarak nitelendirdi.
"KATLİAM ORTAĞI OLMAYA SON VERMELİYİZ"
Sanders, gelecek hafta Senato'ya iki ayrı Onaylamama Kararı (Joint Resolutions of Disapproval) sunacağını ve Trump yönetiminin İsrail'e satışını planladığı saldırı amaçlı mühimmatları, bombaları ve diğer silahları kapsayan 8,8 milyar dolarlık paketi durdurmayı amaçladığını aktardı. Sanders, "Netanyahu, ABD ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Bu katliama ortak olmaya son vermeliyiz" ifadelerini kullanarak, silah satışının özellikle Gazze'deki insani krizi daha da derinleştirdiğini söyledi.
Gazze'ye 3,5 haftadan uzun süredir insani yardım girişinin tamamen durduğunu vurgulayan Sanders, İsrailli yetkililerin uyguladığı abluka nedeniyle bölgede yiyecek, su, ilaç ve yakıtın bulunmadığı belirtti. Sanders, bu durumun hem Cenevre Sözleşmesi'ne hem de uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
ABD İSRAİL'E YARDIMA SON VERMELİ
ABD vergi mükelleflerinin finanse ettiği silahlarla, İsrail'in sivil alanlara 2 bin poundluk bombalar yağdırdığına dikkat çeken Sanders, bu saldırıların ahlaki ve yasal zeminden tamamen uzak olduğunu belirtti. "ABD, Netanyahu hükümetine sınırsız askeri yardım sağlamaya devam etmemeli" ifadelerini kullanan Sanders, Trump'ın Gazze'de bir "Riviera" oluşturma planını hatırlatarak, bunun doğrudan zorla yerinden etme politikasının bir parçası olduğunu söyledi.
Sanders, "Bu savaşta 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 112 binden fazlası yaralandı. Yaralıların yüzde 60'ı kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor" ifadelerini kullanarak, Gazze'de 8 yardım görevlisinin bu hafta içinde hayatını kaybettiğini ve toplamda 399 yardım çalışanının öldürüldüğünü hatırlattı. Sanders, İsrail'in saldırılarında Gazze'deki sivil altyapının, sağlık sisteminin ve tüm üniversitelerin hedef alındığını açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 28 Mart Cuma hutbesi konusu: Ramazan’a Veda Ederken
- Hamam böcekleri neden eve geliyor? İşte cevabı
- Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi
- Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İl il bayram namazı vakitleri
- Bağırsakları resetliyor! Her gün 1 porsiyon tüketmeniz için 5 neden
- Arefe günü marketler ve AVM’ler açık mı? 29 Mart arefe günü AVM ve marketler saat kaçta kapanacak?
- Berkin Usta kimdir? Uludağ otel yangını sırasında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta kaç yaşındaydı?
- Noterler arefe günü açık mı, kapalı mı? 29 Mart arefe günü noterler çalışıyor mu?
- Arefe duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Arefe Günü için okunacak dualar ve sureler
- Arefe günü hangi tesbihler çekilir? 4 adet zikir ve dua
- Arefe günü kargo çalışıyor mu? Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo çalışma saatleri
- Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart eczaneler saat kaça kadar hizmet verecek?