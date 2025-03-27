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İtalya'da geri manevra yapan otobüs nehre düştü: 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 27.03.2025 12:23 Güncelleme: 27.03.2025 12:23
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İtalya’da geri manevra yapan otobüs nehre düştü: 1 ölü

İtalya'nın Torino kentinde geri manevra yapan turist otobüsünün Po Nehri'ne düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

İtalyan'ın kuzeybatısındaki Torino kentinde Vittorio Meydanı yakınlarında bir yolcu otobüsü geri manevra yaptığı sırada Po Nehri'ne düştü.

İTALYA'DA GERİ MANEVRA YAPAN OTOBÜS NEHRE DÜŞTÜ

Bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco) tarafından yapılan açıklamada, suda yürütülen çalışmalarda otobüs şoförünün cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Otobüsün ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldığı aktarıldı.

Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

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