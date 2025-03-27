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Kızıldeniz'de feci kaza! Turist denizaltısı battı: Çok sayıda ölü ve yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 14:41 Güncelleme: 27.03.2025 14:43
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Kızıldeniz’de feci kaza! Turist denizaltısı battı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Mısır'ın ünlü Kızıldeniz kıyısında korkunç bir denizaltı kazası yaşandı. Hurghada açıklarında batmak üzere olan turist denizaltısında, 44 yolcu hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kazada en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili detaylar ise korkunç bir faciaya işaret ediyor.

Mısır'ın Hurghada kenti açıklarında meydana gelen faciada, denizaltının batmasıyla birlikte 44 yolcudan 29'u sağ olarak kurtarıldı. Yaralıların durumu ise oldukça ciddi; 4 kişinin durumu kritik olmak üzere, yaralılar en yakın hastanelere sevk edildi.

SİNDBAD DENİZALTI NEDEN BATTIKTAN SONRA TARTIŞILIYOR?

Olayın merkezinde bulunan denizaltının adı "Sindbad" olarak kaydedildi. Kazanın yaşandığı yerin limana oldukça yakın olduğu belirtiliyor.

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Sindbad, Hurghada bölgesinde yıllardır turistlere dalış gezileri düzenleyen bir şirketin denizaltısıydı. Bu şirketin, dünyada yalnızca 14 eğlence amaçlı denizaltıdan ikisine sahip olduğu ifade ediliyor.

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MERAKLI TURİSTLER 25 METRE DERİNLİĞE İNİYORDU

Sindbad denizaltısının sunduğu özel deneyim, turistlerin 25 metre derinliğe inerek mercan resiflerini ve deniz canlılarını yakından görmelerini sağlıyordu. Her yolcunun büyük bir yuvarlak pencereden dışarıyı izleyebileceği belirtilen denizaltı, turistlere benzersiz bir su altı turu vaat ediyordu.

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SİNDBAD DENİZALTISI İÇİN SORULAR ARTIYOR

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve denizaltının neden battığı henüz tam olarak belirlenemedi. Yetkililer kazanın detaylarını araştırmaya devam ediyor. Fakat, denizaltının geçmişi ve yaşanan trajik olay, güvenlik önlemleri ve denizaltı turizminin geleceğiyle ilgili soru işaretleri yaratmış durumda.

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Kızıldeniz’de feci kaza! Turist denizaltısı battı: Çok sayıda ölü ve yaralı Kızıldeniz’de feci kaza! Turist denizaltısı battı: Çok sayıda ölü ve yaralı Kızıldeniz’de feci kaza! Turist denizaltısı battı: Çok sayıda ölü ve yaralı
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