Kızıldeniz’de feci kaza! Turist denizaltısı battı: Çok sayıda ölü ve yaralı

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SİNDBAD DENİZALTISI İÇİN SORULAR ARTIYOR

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve denizaltının neden battığı henüz tam olarak belirlenemedi. Yetkililer kazanın detaylarını araştırmaya devam ediyor. Fakat, denizaltının geçmişi ve yaşanan trajik olay, güvenlik önlemleri ve denizaltı turizminin geleceğiyle ilgili soru işaretleri yaratmış durumda.