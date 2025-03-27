Kızıldeniz'de feci kaza! Turist denizaltısı battı: Çok sayıda ölü ve yaralı
Mısır'ın ünlü Kızıldeniz kıyısında korkunç bir denizaltı kazası yaşandı. Hurghada açıklarında batmak üzere olan turist denizaltısında, 44 yolcu hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kazada en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili detaylar ise korkunç bir faciaya işaret ediyor.
Mısır'ın Hurghada kenti açıklarında meydana gelen faciada, denizaltının batmasıyla birlikte 44 yolcudan 29'u sağ olarak kurtarıldı. Yaralıların durumu ise oldukça ciddi; 4 kişinin durumu kritik olmak üzere, yaralılar en yakın hastanelere sevk edildi.
SİNDBAD DENİZALTI NEDEN BATTIKTAN SONRA TARTIŞILIYOR?
Olayın merkezinde bulunan denizaltının adı "Sindbad" olarak kaydedildi. Kazanın yaşandığı yerin limana oldukça yakın olduğu belirtiliyor.
Sindbad, Hurghada bölgesinde yıllardır turistlere dalış gezileri düzenleyen bir şirketin denizaltısıydı. Bu şirketin, dünyada yalnızca 14 eğlence amaçlı denizaltıdan ikisine sahip olduğu ifade ediliyor.
MERAKLI TURİSTLER 25 METRE DERİNLİĞE İNİYORDU
Sindbad denizaltısının sunduğu özel deneyim, turistlerin 25 metre derinliğe inerek mercan resiflerini ve deniz canlılarını yakından görmelerini sağlıyordu. Her yolcunun büyük bir yuvarlak pencereden dışarıyı izleyebileceği belirtilen denizaltı, turistlere benzersiz bir su altı turu vaat ediyordu.
SİNDBAD DENİZALTISI İÇİN SORULAR ARTIYOR
Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve denizaltının neden battığı henüz tam olarak belirlenemedi. Yetkililer kazanın detaylarını araştırmaya devam ediyor. Fakat, denizaltının geçmişi ve yaşanan trajik olay, güvenlik önlemleri ve denizaltı turizminin geleceğiyle ilgili soru işaretleri yaratmış durumda.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 kura sonuçları: OGM 4.500 işçi alımı yapacak! İşte isim listesi
- Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İl il bayram namazı vakitleri
- Bağırsakları resetliyor! Her gün 1 porsiyon tüketmeniz için 5 neden
- Arefe günü marketler ve AVM’ler açık mı? 29 Mart arefe günü AVM ve marketler saat kaçta kapanacak?
- Berkin Usta kimdir? Uludağ otel yangını sırasında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta kaç yaşındaydı?
- Noterler arefe günü açık mı, kapalı mı? 29 Mart arefe günü noterler çalışıyor mu?
- Arefe duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Arefe Günü için okunacak dualar ve sureler
- Arefe günü hangi tesbihler çekilir? 4 adet zikir ve dua
- Arefe günü kargo çalışıyor mu? Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo çalışma saatleri
- Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart eczaneler saat kaça kadar hizmet verecek?
- Kadir Gecesi’nde ne oldu? İlk vahyin gizemi ve fazileti
- Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan kaç yaşında, nereli, evli mi?