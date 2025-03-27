İsrail uçaklarından Lazkiye Limanı'na hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Katil İsrail ordusu Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Lazkiye Limanı'na saat 04.00 sıralarında hava saldırıları düzenledi. Suriye resmi haber ajansından saldırıya ilişkin açıklama yapılmazken ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
İsrail savaş uçakları, saat 04.00 sularında limandaki 110. Alayını hedef alan hava saldırıları düzenledi. Suriye resmi haber ajansından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
İsrail, 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye ordusuna ait, devrik Baas rejiminden kalma askeri nokta, mühimmat deposu ile askeri ekipmanların bulunduğu yerlere hava saldırıları düzenliyor.