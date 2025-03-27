ABD’li Bakan Noem’den El Salvador’a ziyaret! Yasa dışı göçmenlere tehditler savurdu! İşte çok çarpıcı görüntüler..

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Amerika kıtasının en büyük yüksek güvenlikli hapishanesi olarak kabul edilen Tecoluca kentindeki Terör Muhafaza Merkezi'ni (CECOT) ziyaret etti.

Noem'in ziyareti, Trump yönetiminin kamuoyuna "en kötülerin en kötüsünü" sınır dışı ettiğini göstermek istemesiyle aynı döneme denk geldi. Yönetim, Venezuelalı göçmenleri El Salvador'a göndermekle haklı olduğunu savunurken, aktivistler bu kişilerin insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir hapishaneye yollandığını ve çete üyeliği iddialarına dair somut kanıt sunulmadığını belirtiyor.

Basın mensupları Noem'e, Venezuelalıların hapishanede süresiz tutulup tutulmayacağı ve mahkeme kararıyla geri getirilme ihtimalleri hakkında sorular yöneltti. Ancak Noem bu soruları geçiştirerek, "Mahkeme sürecinin sonuçlanmasını bekleyeceğiz" dedi.

Noem, çete üyesi olmakla suçlanan Venezuelalıların tutulduğu bölümü gezdi. Sıcak ve havasız koğuşlarda, beyaz tişört ve şort giyen mahkûmlar sessizce hücrelerinden bakarken, Noem ayrıldıktan sonra anlaşılmayan bir slogan attılar.

Salvadorlu mahkûmların tutulduğu bir başka koğuşta, gardiyanlar mahkûmları hücrenin önüne dizerek tişörtlerini ve yüz maskelerini çıkarmalarını istedi. Mahkûmların çoğu dövmelerle kaplıydı; bazılarının göğsünde ünlü MS-13 çetesine ait "MS" harfleri vardı.

Noem, El Salvadorlu yetkilileri dinledikten sonra hücrelere sırtını dönerek bir video mesaj kaydetti. Mesajında, göçmenlerin suç işlemesi durumunda karşılaşabilecekleri sonuçları vurguladı:

"Öncelikle, ülkemize yasa dışı yollarla girmeyin. Eğer girerseniz sınır dışı edileceksiniz ve yargılanacaksınız. Ancak bilin ki, suç işlerseniz burası sizin için kullanabileceğimiz araçlardan biri."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Noem, hapishaneyi gezdiğini belirterek, "Başkan Trump ve benim, suç işleyen yasa dışı göçmenlere net bir mesajımız var: Hemen gidin! Eğer gitmezseniz, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve kendinizi bu El Salvador hapishanesinde bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"FİRAR EDENLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK GÜVENLİK İTTİFAKI"

Noem, ülkenin çetelere karşı yürüttüğü sert politikalar nedeniyle ABD'deki sağ kesim tarafından övgüyle anılan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile de bir araya geldi.

Noem, "El Salvador ile kurduğumuz bu benzersiz ilişki, diğer ülkeler için de ABD ile nasıl iş birliği yapabileceklerine dair bir model olacak." dedi.

Ziyarette, ABD ve El Salvador arasındaki 'Firar Edenlerin Yakalanmasına Yönelik Güvenlik İttifakı' (SAFE) doğrultusunda yeni bir iş birliği protokolünün imzalandığı bildirildi. Bu anlaşmayla mahkumların adli sicil bilgileri ve kaçakların verilerinin daha hızlı paylaşılmasının amaçlandığı ifade edildi.

VENEZUELALI GÖÇMENLER, MAHKEMESİZ SINIR DIŞI EDİLDİ

Bu ay Trump yönetimi, 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı (Alien Enemies Act) devreye sokarak Venezuelalıları sınır dışı etti ve Tren de Aragua çetesinin ABD'yi "istila ettiğini" öne sürdü. Bu yasa, başkana savaş zamanı yetkiler vererek göçmenleri mahkemeye çıkarılmadan sınır dışı etme hakkı tanıyor.

Ancak Çarşamba günü bir temyiz mahkemesi, bu yasa kapsamında daha fazla Venezuelalı'nın El Salvador'a sınır dışı edilmesini engelleyen bir karar aldı.

Şu an en büyük soru, sınır dışı edilen Venezuelalıların El Salvador'daki Terörle Mücadele Hapishanesi'nden ne zaman ve nasıl serbest bırakılacağı. Bu kişiler herhangi bir ceza süreci geçirmemiş olsalar da, ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin çevrimiçi kayıtlarında artık yer almıyorlar ve El Salvador'da bir yargıç karşısına çıkmış değiller.

Trump yönetimi, bu kişileri "en kötü suçlular" olarak tanımlasa da kimlikleri açıklanmadı ve çete bağlantılarına dair bir kanıt sunulmadı. Sınır dışı edilen bazı kişilerin yakınları, bu kişilerin çete üyesi olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti.

Venezuelalı bir göçmen hakları grubu ve Venezuelalı hükümet, sınır dışı edilenlerin serbest bırakılması için avukat tuttu. Avukatlar, müvekkillerinin sabıka kaydının olmadığını ve çete üyesi olmadıklarını belirtti.

ABD hükümeti de sınır dışı edilenlerin çoğunun sabıka kaydının bulunmadığını kabul etti.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN DEVAM EDEN SINIR DIŞI İŞLEMLERİ

15 Mart'ta bir federal yargıç, Venezuelalıların sınır dışı edilmesini geçici olarak durduran bir sözlü karar verdi ve uçakların geri dönmesini emretti. Ancak Trump yönetimi, yalnızca yazılı emirlerin geçerli olduğunu savunarak uçuşları iptal etmeyi reddetti.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, o gün toplam 261 kişinin sınır dışı edildiğini ve bunlardan 137'sinin Yabancı Düşmanlar Yasası kapsamında gönderildiğini açıkladı.

BUKELE'NİN SERT POLİTİKASININ BİR PARÇASI MI?

Bukele, 2023 yılında açtığı bu hapishaneyi ülkenin suçla mücadelesinin sembolü haline getirdi. 40 bin kişilik kapasiteye sahip olan hapishanede her hücrede 65 ila 70 kişi tutuluyor. Mahkûmların ziyaretçi kabul etmesi yasak ve herhangi bir eğitim ya da rehabilitasyon programı bulunmuyor.

El Salvador, 2019'dan beri Venezuela ile diplomatik ilişkilere sahip değil, bu nedenle Venezuelalı tutukluların konsolosluk desteği alma şansı da yok.

El Salvador hükümeti tarafından yayımlanan görüntülerde, sınır dışı edilen Venezuelalıların, havaalanında ağır silahlı polisler tarafından karşılandığı, elleri ve ayakları kelepçeli halde zorla yürütüldüğü görüldü. Daha sonra hapishaneye getirilen mahkûmlar, saçları kazınarak beyaz üniformalar giydirildi ve hücrelere konuldu.

El Salvador, son üç yıldır çetelere karşı yürüttüğü savaş kapsamında olağanüstü hal uyguluyor. Bu süreçte 84 binden fazla kişi çete bağlantısı şüphesiyle gözaltına alındı ve çoğu herhangi bir yargılama olmaksızın hapse atıldı.

Bukele, geçtiğimiz Şubat ayında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi sırasında, sınır dışı edilen ABD göçmenlerini hapishanede tutmayı teklif etmişti.

Çarşamba günü hapishanede, El Salvador Adalet Bakanı Gustavo Villatoro, Noem'e hapishanenin açıldığı günden beri burada tutulan Salvadorlu mahkûmları göstererek, "Kimse bu insanların topluma geri dönüp değişeceğini düşünmüyor," dedi.

Göreve geldiğinden beri göçmen karşıtı politikalarda ön planda olan Noem, sınır güvenlik operasyonlarına katıldı, Sınır Devriyesi ajanlarıyla at bindi ve yasa dışı göçmenleri ülkeyi terk etmeye teşvik eden televizyon kampanyalarının yüzü oldu.