Beyaz Saray’dan Yemen savaşına ilişkin skandal savunma: Ulusal güvenlik ekibini arkasında durdu

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LEAVİTT, GOLDBERG'E "TRUMP DÜŞMANI" DİYE YÜKLENDİ

The Atlantic dergisinin editörü ve mesajları yayımlayan Jeffrey Goldberg'e tepkisini gösteren Leavitt, "Medyada Jeffrey Goldberg kadar yalan haber üretmeyi ve yaymayı seven kimse yoktur. Goldberg bir Trump düşmanıdır ve kayıtlı bir demokrattır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibine güveninin tam olduğunun altını çizen Leavitt, "Başkan'ın bu konudaki görüşü dün olduğu gibi bugün de aynıdır. Ulusal güvenlik ekibine büyük güven duyuyor." dedi.

ABD'li üst düzey yetkililerin yabancı bir ülkeye saldırı planlarının Signal gibi bir platformda görüşülmesinin doğru olup olmadığı ile ilgili sorulara da yanıt veren Leavitt, Signal'in güvenli bir iletişim platformu olduğunu ve üst düzey birçok isim ve kurum tarafından kullanıldığını söyledi.

Leavitt, "Signal kullanımına gelince, bu onaylanmış bir uygulama. Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve CIA tarafından devlet telefonlarına yüklenen şifreli bir uygulama çünkü iletişim kurmanın en güvenli ve etkili yolu bu." değerlendirmesini yaptı.

WİTKOFF'UN MOSKOVA'DAYKEN GRUBA EKLENDİĞİ İDDİASI

Öte yandan Leavitt, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere gittiği Moskova'da bulunurken kişisel telefonu üzerinden söz konusu Signal grubuna eklendiği haberlerinin doğru olmadığını kaydetti.

Leavitt, "Özel temsilcimiz Steve Witkoff'un Moskova'dayken kişisel bir cihaz üzerinden bu Signal sohbetine katıldığı iddia edildi. Bu kesinlikle yanlıştır. Steve Witkoff'un yanında ne kendi kişisel cihazı ne de devlete ait bir cihaz vardı. Kendisine ABD hükümeti tarafından gizli ve korumalı bir sunucu verilmişti ve Rusya'dayken yaptığı görüşmeler konusunda çok dikkatliydi. Amerikan halkının içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ GAZETECİ YANLIŞLIKLA EKLENDİ

ABD'li gazeteci Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine yanlışlıkla dahil edilmişti.

Goldberg, dün "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini daha sonra Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes olayı teyit etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." yanıtını vermişti.