Havada panik! Rusya’da iniş takımları arızalanan uçak pistten çıktı!

Rusya'da Atran Havayolları tarafından işletilen Antonov An-12 tipi kargo uçağının iniş için hazırlık yaptığı sırada iniş takımlarının arızalandığı, bunun sonucunda uçağın pistten çıkarak kar yığınına çarpıtığı belirtildi. Rusya Ural Ulaşım Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada mürettebata ilişkin bilgi vererek 8 kişinin sağ kurtulduğu bildirildi.

İNİŞ TAKIMLARI DÜZGÜN AÇILMADI

Rus basınında yer alan haberlerde, pilotun iniş öncesi hava trafik kontrolüne iniş takımlarının düzgün açılmadığını bildirdiği ifade edildi. Kazanın ardından Novy Urengoy Havalimanı geçici olarak hava trafiğine kapatıldı.

UÇAK PİSTTEN ÇIKTI



Ural Ulaşım Savcılığı, Atran Havayolları tarafından işletilen kargı uçağının iniş sırasında sol iniş takımındaki arıza sonucu pistten çıktığını açıkladı.

KAR YIĞININA ÇARPTI



Söz konusu uçağın iki gün önce Novy Urengoy-Sabetta seferi sırasında iniş takımlarından birinin kilitlenmemesi nedeniyle acil durum sinyali verdiği belirtildi.



Havalimanındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, uçağın sol iniş takımının açılmaması nedeniyle sol kanadının piste sürterek sürüklendiği ardından pist kenarındaki kar yığınına çarparak durabildiği görüldü.