Trump’tan Venezuela kararı! 2 Nisan’a kadar süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan ülkelere 2 Nisan'dan itibaren yüzde 25 tarife getirileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'dan petrol veya doğalgaz alan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini ifade etti. Trump, söz konusu tarifenin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini bildirdi. Trump konuşmasında ayrıca, "Önümüzdeki birkaç gün içinde otomobiller, arabalar, keresteler ve marangozlarla ilgili bazı ek tarifeler duyuracağız. Tüm bu marangoz şirketlerini geri getireceğiz." ifadelerini kullandı.