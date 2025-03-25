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Trump'tan Venezuela kararı! 2 Nisan'a kadar süre verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 25.03.2025 10:58
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Trump’tan Venezuela kararı! 2 Nisan’a kadar süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de Venezuela'dan gaz ya da petrol alan ülkelere 2 Nisan'a kadar süre tanıdı. Trump, bu ülkelere 2 Nisan'dan itibaren yüzde 25 ek tarife uygulayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan ülkelere 2 Nisan'dan itibaren yüzde 25 tarife getirileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'dan petrol veya doğalgaz alan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini ifade etti. Trump, söz konusu tarifenin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini bildirdi. Trump konuşmasında ayrıca, "Önümüzdeki birkaç gün içinde otomobiller, arabalar, keresteler ve marangozlarla ilgili bazı ek tarifeler duyuracağız. Tüm bu marangoz şirketlerini geri getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Trump’tan Venezuela kararı! 2 Nisan’a kadar süre verdi Trump’tan Venezuela kararı! 2 Nisan’a kadar süre verdi Trump’tan Venezuela kararı! 2 Nisan’a kadar süre verdi
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