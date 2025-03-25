İsrailli gazeteci Gideon Levy’den flaş açıklama: Netanyahu hedeflerine ulaşamayacağını biliyor!

İsrail, 18 Mart'ta ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlattı. Bu saldırılarla birlikte Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 21'e, yaralananların sayısı ise 113 bin 274'e yükseldi.



Saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlaması dikkati çekti.



Haaretz gazetesi yazarı Levy, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasını değerlendirdi.



"50 BİN KURBAN DAHA ÖLDÜREREK Mİ BAŞARACAKSINIZ?"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlamasının her şeyden önce bir suç olduğunu dile getiren Levy, Gazze'deki 2 milyondan fazla insanın 15 ay süren yıkım, toplu katliam ve soykırıma tabi tutulmasına rağmen İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını belirterek "Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmak sadece suç değil aynı zamanda ahlaksızlıktır." dedi.